한강버스 타고 '국정박' 간다…서울숲 선착장 8일부터 운영

서울시가 지난달 9만명 이상이 탑승한 한강버스의 운항 노선을 '서울숲 선착장'까지 확대·운영한다. 서울숲에서 열리고 있는 '서울국제정원박람회'에 수상 교통수단인 한강버스를 타고 방문할 수 있다는 설명이다.

5일 서울시에 따르면 이달 8일부터 10월 말까지 한강버스 노선에 서울숲 선착장을 포함해 하루 16회 운항한다. 올해 3월 1일 전구간 운항을 재개한 한강버스는 5월 월간 최다 이용객인 9만1126명을 기록했다. 이는 4월 탑승객 7만6488명 대비 약 19% 증가한 수치다. 서울숲 개통에 따른 추가 수요 반영 시 6월 이용객도 더욱 증가할 것으로 예상된다.

국제정원박람회는 서울숲과 한강, 성수동 일대(약 71만㎡·167개 정원)에서 180일간 역대 최대·최장 규모로 열리고 있다. 지난해 방문객이 1000만 명을 넘어서면서 서울시 대표 텐밀리언셀러 정책으로 꼽힌다. 올해도 개막 6일만에 누적관람객 100만 명을 기록했다.

한강버스 운항노선은 잠실↔뚝섬↔서울숲(신설)↔옥수/압구정↔여의도로 운항 소요시간 등 효율성과 안전성을 고려해 옥수와 압구정 선착장은 교차로 정차한다. 11시 잠실 출발 한강버스는 옥수에 정차하고 다음 회차인 12시 출발 한강버스는 압구정에 정차하는 방식이다.

현재 한강버스는 탑승 수요가 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간이 분리 운행 중이다. 한강버스를 타고 잠실에서 마곡으로 향할 때 중간 지점인 여의도 선착장에서 환승하는 형태다.

한강버스 운항 시작 및 종료 시간도 1시간씩 늦춘다. 동부선 첫배는 11시 첫배를 시작으로 도착지 기준 오후 9시 28분, 서부선은 11시 20분부터 도착지 기준 오후 8시 32분까지 운항할 예정이다. 운항 시간표는 선착장별 수요를 수시로 반영할 계획이다.

서울숲 선착장 임시 운영에 앞서 서울시는 안전한 운항을 위해 선착장 주변과 한강버스 항로 전 구간을 대상으로 정밀 수심측량을 실시하고, 수중 부유물 제거 작업을 마쳤다. 안전운항을 위한 항로 폭도 확대했다. 항로 폭은 60m에서 100m로, 선착장 주변은 72m에서 300m로 확대하고 준설작업 등을 통해 항로 수심도 기존 한강버스 항로와 동일한 2.5m를 확보했다.

국제정원박람회 방문객의 쾌적한 이동을 위해 선착장~서울숲 간 주요 이동로인 성수구름다리 승강기를 교체하고, 서울숲까지 연결하는 보행로도 정비했다. 이외에도 선착장 진·출입로 신설, 서울숲 주변 자전거도로 등 노후시설 정비, 한강버스 선착장~놀빛광장 구간 임시화장실 설치 등 방문객 편의도 높였다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "앞으로도 한강버스를 통해 한강 수변공간을 연계한 다양한 이동·여가 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.