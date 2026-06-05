오세훈, 38일만에 시정 복귀… '글로벌 톱3, 서울' 시동 건다

"바로 업무에 복귀합니다."

'제9회 전국동시지방선거'의 최대 격전지인 서울에서 승리한 오세훈 서울시장(국민의힘)이 별도의 인수위원회 없이 4일부터 서울시정 업무에 복귀했다. 지난 4월27일 "서울을 반드시 지켜내겠다"며 지방선거 예비후보자에 등록하면서 직무가 정지된 지 38일 만이다. 이 기간에 김성보 서울시 행정2부시장이 권한대행을 맡았다.

5선에 성공해 시장 직무에 복귀한 오세훈 서울특별시장이 4일 서울시청 기획상황실에서 열린 여름철 대책 특별점검회의를 주재하고 있다. /사진=뉴시스

2006년 45세에 민선 최연소 서울시장에 당선된 오 시장은 '33·34·38·39대 서울시장'에 이어 다시 서울시청으로 돌아오면서 헌정사상 첫 5선 광역단체장이라는 타이틀까지 달게 됐다.

오 시장은 이날 출근길에 "밀렸던 일들을 바로 처리하며 업무를 시작할 것"이라며 철근누락 논란이 불거진 GTX(수도권광역급행철도)-A 삼성역 구간을 먼저 언급했다.

그는 "정치적으로 안전문제가 왜곡된 측면이 있다"며 "지금 파악한 바로는 보강공사를 신속하게 하면 8월 중순에 운행을 시작하는 데 크게 지장이 없다"고 설명했다. 발언을 마친 오 시장은 시청 1층 로비에서 기다리던 공무원 100여명의 환호 속에 꽃다발을 받았다.

출근행사를 마친 오 시장은 김 권한대행 등으로부터 직무정지 기간 중 현안보고를 받으며 본격적인 업무를 시작했다. 복귀 첫 회의로 전체 실·본부·국장이 참석하는 여름철 대책 특별점검회의를 주재했다. 제40대 서울시장 민선 9기 공식 임기는 다음달 1일부터다.

민선 9기 그의 구상은 '세계 3위 도시, 압도적 완성'으로 요약된다. 2021년 4월 보궐선거 이후 추진한 주택공급·개발사업, 기후동행카드, 약자와의 동행, 한강·정원도시 프로젝트를 다음 4년 동안 체감성과로 완성한다는 목표다.

오 시장의 5선으로 31만가구 주택공급과 용산국제업무지구, 잠실 스포츠·마이스(MICE, 회의·포상관광·컨벤션·전시) 복합공간, 세운4구역 등 대규모 개발사업도 추진력을 얻게 됐다. 51조원 규모의 용산국제업무지구는 100층 안팎의 랜드마크와 마이스 시설을 조성하는 사업으로 주택공급 규모를 둘러싼 정부와 서울시의 조율이 핵심변수로 남았다. 선거기간에 GTX-A 구간 '철근누락'으로 문제가 된 영동대로 지하공간 복합개발도 사업 정상화가 예상된다.

시민의 체감이 큰 정책분야는 교통과 돌봄이다. 교통분야에서는 기존 기후동행카드를 정부의 'K패스'와 결합한 '서울기후동행패스'로 확대하고 GTX-A와 신분당선 서울구간에도 적용하는 방안을 추진한다. 강북·서남권 교통연결에는 20조8000억원을 투입한다. 기존 '약자와의 동행' 기조도 생애주기별 맞춤형 안심돌봄으로 강화된다. 영유아·아동·청년·중장년·어르신 돌봄을 생애주기별로 연결하고 고립·은둔청년 지원, 마음편의점 확대, 전시민 심리상담 바우처 등 마음건강 정책을 강화한다는 방침이다.

경제분야에서는 매년 100만 서울 일자리 만들기에 집중한다. 서울시가 2000억원을 출자해 총 4조원 규모의 '넥스트이코노미 서울 펀드'를 조성하고 서울 전역을 5대 권역별 첨단·창조산업 거점으로 재편한다. 관광분야에서는 외국관광객 3000만명, 1인당 지출액 300만원, 체류 7일, 재방문율 70%를 목표로 한 '서울관광 3·3·7·7 프로젝트'를 추진한다.