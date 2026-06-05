HJ중공업 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선 개발

유상철 HJ중공업 대표(왼쪽에서 3번째)와 조병삼 KR 전무(왼쪽에서 4번째)가 인증 서명식을 하고 있다./사진제공=HJ중공업

HJ중공업이 한국선급(KR)으로부터 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선에 대한 설계 개념 승인(AIP)을 획득했다고 5일 밝혔다.

유상철 HJ중공업 대표와 조병삼 KR 전무는 앞서 지난 4일 그리스에서 열린 조선·해양 전시회인 '포시도니아'(Posidonia) 행사장에서 인증 서명식을 가졌다.

선박용 바이오연료는 기존 화석연료 기반 선박유에 식물·동물성 기름 등 바이오연료를 일정 비율로 혼합한 탄소 저감 연료로 해운업계는 물론 세계 항만에서 사용량이 증가하고 있다.

HJ중공업은 지난해 관련 기술 확보를 위해 건조 중인 1만TEU급 컨테이너선을 대상으로 바이오연료 추진 시스템을 적용해 연구 활동을 펼쳤고 지난달 기술개발을 마무리 짓고 인증을 취득했다. 이번 인증은 관련 규정과 안전 기준에 부합하는 기술적 타당성과 안전성을 공식 확인했다는 점에서 의미가 크다

HJ중공업은 바이오연료 추진 1만TEU급 중대형 컨테이너선의 고부가가치 친환경 기술을 확보로 앞으로 추가 수주를, KR은 국내에서 건조하는 선박의 친환경 전환을 촉진할 것으로 기대한다.

유상철 HJ중공업 대표는 "바이오연료 추진 컨테이너선 기술개발로 친환경선 시장에서 영업·수주 활동에 긍정적인 효과가 예상된다"며 "온실가스 감축을 위해서는 탈탄소 선박 건조가 필수인 만큼 기술 경쟁력을 확보해 선주 신뢰를 쌓겠다"고 밝혔다.