임병택 3기 시정 핵심은 '연결'…AI·바이오·중앙부 개발로 '시흥 대전환'

3선에 성공한 임병택 시흥시장./사진=권현수기자

전국 최연소 시장에서 수도권 최초 무투표 3선 시장이라는 역사를 쓴 임병택 경기 시흥시장이 민선 9기에서는 완성형으로 가는 '시흥 대전환'을 추진한다.

임 시장은 5일 지난 8년에 대해 "시흥은 눈에 띄는 변화를 거듭했다. 서울대학교 시흥캠퍼스 조성, 국가첨단전략산업 바이오 특화단지 지정, 서울대병원 추진, 월곶~판교선 건설 등 미래 성장 기반이 속속 마련됐다. 특히 지난해 확정된 바이오 특화단지 유치는 시흥시 산업정책의 전환점이 됐다"고 평가했다.

과제도 남아 있다. 대야·은행·신천 등 북부권과 정왕·배곧을 중심으로 한 남부권이 성장축을 형성했지만, 도시 중앙부는 상대적으로 개발이 더디다. 남북으로 나뉜 생활권과 교통망 역시 숙제로 꼽힌다.

임 시장의 민선 9기 핵심 비전 '시흥 중앙부 대개발'은 이런 구조적 한계를 극복하기 위한 전략이다.

월곶역세권과 포동 일대를 신도시급 규모로 개발하고, 이를 바이오·AI 산업과 연계한 미래형 도시공간으로 조성할 계획이다. 서울대 시흥캠퍼스와 국가첨단전략산업 바이오 특화단지, 서울대병원 추진 사업과 연계해 연구·산업·주거 기능이 결합된 수도권 서남부 핵심 거점을 만든다. 최근 제시한 'UN-AI 허브 유치'와 인공지능 산업 육성 전략 역시 같은 맥락이다. 바이오 특화단지와 AI 산업을 결합해 첨단산업 중심도시로 성장시킨다.

추진 중인 월곶~배곧 트램 노선을 북쪽으로는 포동을 거쳐 서해선 신현역까지, 남쪽으로는 오이도와 거북섬까지 연장하는 교통 인프라도 구축한다. 도시 중앙부를 관통하는 교통축으로 단절된 생활권을 연결하고 지역 균형발전을 촉진한다.

임 시장은 트램 사업에 필요한 재원을 월곶·포동 개발 과정에서 발생하는 개발이익으로 충당하는 방안도 함께 제시했다.

임 시장은 "월곶역세권 개발과 포동신도시 조성, 트램 연장 사업이 연계 추진되면 그동안 단절됐던 남북 생활권이 하나의 경제권으로 통합될 것"이라며 "민선 9기 시민들과의 약속을 책임 있게 이행하고 시흥 대전환을 완성하겠다"고 밝혔다.