연봉 4000만원+성과급 vs 연봉 5500만원...취준생의 선택은?

여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 지난달 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 합의안에 서명을 하고 있다. /사진=뉴시스

최근 삼성전자 등 주요 기업을 중심으로 성과급 산정 기준과 배분 방식을 둘러싼 논의가 이어지는 가운데 Z세대 취준생 역시 성과에 따라 더 받을 수 있는 보상 구조를 선호하는 것으로 나타났다.

5일 상위권 채용 플랫폼 진학사 캐치에 따르면 취준생 1577명을 대상 실시한 '선호하는 보상 구조' 설문 조사 결과 응답자의 60%가 '연봉 4000만원 + 실적에 따라 0~100% 성과급'을 선택했다.

반면 '연봉 5500만 원 + 성과급 없음'은 40%였다. 고정 연봉이 더 높은 조건보다, 성과에 따라 더 큰 보상을 기대할 수 있는 구조를 더 선호하는 것이다.

보상 제도 자체도 기업 선택의 중요한 기준으로 확인됐다.

기업 선택 시 보상 제도가 얼마나 중요한지 묻는 질문에는 응답자의 82%가 '중요하다'고 답했다. 이어 '보통이다'는 13%, '중요하지 않다'는 5%에 그쳤다.

회사가 좋은 성과를 냈을 때 가장 이상적인 보상 제도로는 '성과급 지급'이 59%로 1위를 차지했다.

이어 '기본급 인상'이 20%로 나타나, 응답자 10명 중 8명 가까이 직접적인 금전 보상을 선호하는 것으로 나타났다. 이외에도 △복지제도 확대(9%) △주4일제 도입(7%) △휴가/리프레시 제도 확대(3%) △스톡옵션 지급(2%) 순이었다.

5일 상위권 채용 플랫폼 진학사 캐치에 따르면 취준생 1577명을 대상 실시한 '선호하는 보상 구조' 설문 조사 결과 응답자의 60%가 '연봉 4000만원 + 실적에 따라 0~100% 성과급'을 선택했다. /사진=진학사 캐치 홈페이지 캡처

성과급 배분 방식에 대해서는 '성과에 따라 차등 배분'이 49%로 가장 높았다.

이어 '기본 금액은 균등 지급하고, 추가 금액은 성과에 따라 차등 지급'이 34%, '전 직원에게 균등 배분'은 17%로 나타났다. 즉, 83%가 성과에 따른 차등 지급 방식을 선호한 것이다.

성과급 산정 기준으로는 '개인 성과 평가'가 47%로 가장 높았다.

이어 '소속 팀 실적'이 23%, '직무 난이도'가 20%, '근속연수'가 7%, '직급'이 3% 순이었다. 연차나 직급보다 실제 성과와 직무 기여도를 중심으로 보상이 이뤄져야 한다고 보는 응답이 많았다.

다만 성과급 확대가 무제한 지급 요구로 이어지진 않았다.

상한에 대한 생각을 묻는 질문에는 '어느 정도 필요하지만, 기준은 투명하게 공개해야 한다'가 38%로 가장 높았다. 이어 '기업의 지속 가능성을 위해 필요하다'가 37%, '회사 성과가 크다면 상한을 유연하게 조정해야 한다'가 18%, '무조건 상한 없이 지급해야 한다'가 7%였다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 "Z세대 구직자들은 높은 연봉만큼이나, 성과가 났을 때 그 결과를 함께 나누는 보상 구조에도 관심이 크다"며 "성과급은 기업이 구성원의 노력과 기여를 어떻게 인정하는지 보여주는 대표적인 보상 제도인 만큼, 향후 기업 선택 과정에서도 중요한 판단 기준이 될 것"이라고 말했다.