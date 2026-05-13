與, '정원오 폭행 사건 왜곡' 김재섭 고발…"낙선목적 허위사실공표"

[서울=뉴시스] 김금보 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 자신의 폭행전과에 대한 취재진 질문에 답변하지 않고 이동하고 있다. 2026.05.13. [email protected] /사진=김금보

더불어민주당이 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 사실 관련 의혹을 제기한 김재섭 국민의힘 의원을 공직선거법 위반 혐의로 고발하기로 했다.

정 후보 측은 13일 "민주당은 김 의원을 공직선거법 제250조 제2항 '낙선목적 허위사실공표죄'로 고발할 예정"이라고 밝혔다.

정 후보 측은 "김 의원은 양천구의회 속기록이 객관적 사실관계를 담은 자료인 것처럼 제시했지만 속기록은 회의 참석자 발화를 그대로 기록한 문서일 뿐"이라며 "사안에 대한 사실 여부 판단의 근거가 될 객관적 자료가 될 수 없다"고 주장했다.

이어 "김 의원 주장은 구의원이 사건 발생 9일 후 구의회에서 아무 근거 없이 일방적으로 주장했던 발언을 반복한 것에 불과하다"며 "다른 근거를 전혀 확인하지 않은 상태로 무책임하고 악의적인 흑색선전을 한 것"이라고 비판했다.

정 후보 측은 판결문과 당시 언론 보도를 재차 공개하며 당시 사건이 5·18광주민주화운동과 6·27선거 등 정치 문제로 언쟁하다 벌어진 일이라는 입장을 반복했다.

그러면서 "확정 판결문은 주진우 국민의힘 의원이 이미 공개한 것으로, 김 의원은 이미 공개된 확정판결문의 내용까지 무시하며 악의적으로 허위사실을 공표했다"고 주장했다.

정 후보 측은 당시 사건 경위도 상세하게 설명했다.

정 후보 측에 따르면 당시 양천구청장 비서였던 정 후보와 김모 비서실장은 양천구 한 카페에서 합석을 제안한 야당 인사와 5·18광주민주화운동에 관한 이야기를 나눴다. 사건 당일은 노태우 전 대통령이 "광주사태는 중국 문화혁명에 비하면 아무것도 아니다"라고 발언한 내용이 언론에 보도된 날로, 사회적 공분이 극에 달한 상황에서 역사 인식 차이로 시작된 논쟁이 신체적 충돌로 비화했다는 것이다.

정 후보 측은 "당시는 5·18 관련자 불기소 처분과 위증 수사 여부를 두고 정치권의 공방이 치열하던 시기였다"고도 강조했다.

정 후보 측은 당시 문제를 제기한 구의원이 무소속이라는 김 의원 주장도 "손바닥으로 하늘을 가리려는 것"이라고 비판했다.

정 후보 측은 "당시 기초의회 의원은 정당공천이 불가한 상황이었기 때문에 무소속이지만 해당 구의원이 민주자유당 측 인사라는 것은 명백한 사실"이라며 "해당 후보의 1995년 6월 전국동시지방선거 공보물에 따르면 민주자유당 양천갑 부위원장이라는 경력이 기재돼 있다"고 말했다.

정 후보 측은 "오세훈 캠프 공동선대위원장 김재섭 의원은 허위사실로 네거티브를 지속하고 있다"며 "정원오 캠프는 정책 경쟁으로 서울시민들의 정당한 평가를 받을 것임을 분명히 밝히되 명백한 허위사실에 대해서는 강력한 조치를 취하겠다"고 강조했다.

앞서 김 의원은 이날 오전 기자회견을 열고 "정 후보의 폭행은 5·18 민주화운동과는 전혀 무관한 주폭 사건"이라며 당시 양천구의회 속기록을 근거로 정 후보가 술자리에서 술집 주인에게 여종업원과의 외박을 요구하고 이를 제지하는 시민과 경찰관을 폭행했다고 주장했다.