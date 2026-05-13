이 대통령 "K-조선 적극 뒷받침"…정기선 회장 "스마트 조선소 구축으로 체질 혁신"

[울산=뉴시스] 고범준 기자 = 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창을 시찰하며 정기선 HD현대 회장으로부터 설명을 듣고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.05.13. [email protected] /사진=

이재명 대통령이 "대한민국 조선산업이 미래 시장에서도 글로벌 경쟁력을 이어갈 수 있도록 정부도 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 13일 울산 동구에 위치한 HD현대중공업을 방문해 선박 건조 현장을 시찰하며 이같이 밝혔다.

HD현대중공업은 1972년 설립된 국내 최초 대형 조선소이자 세계 최대 규모 조선소다. 현재 14개 도크를 운영하며 초대형 컨테이너선과 LNG(액화천연가스) 운반선, LPG(액화석유가스) 운반선, 암모니아 운반선 등을 건조한다.

이 대통령은 이날 차량에 탑승해 도크를 시찰했다. 조선소의 상징이라 할 수 있는 도크는 선박 블록의 최종 조립이 이뤄지는 공간이다. 이 대통령이 시찰한 도크는 축구장 6~8개 규모에 달하는 크기를 자랑했다.

(울산=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 들으며 LNG 화물선 내부를 시찰하고 있다. 2026.5.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(울산=뉴스1) 이재명 기자

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 "시찰 중에 이 대통령은 선박 건조 과정에 대한 설명을 들으며 선박 한 척이 완성되기까지 걸리는 기간과 최근 수주 실적, 글로벌 시장 동향 등에 대해 관심을 갖고 질문했다"고 전했다.

이에 정기선 HD현대 회장은 "스마트 조선소 구축을 통해 생산 체질을 혁신하고 디지털 기반의 미래 조선산업 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 했다.

이 대통령은 카타르 등이 발주한 LNG 운반선이 건조되는 과정도 직접 확인했다.

정기선 회장은 또 HD현대가 중소 조선소와 협력해 추진 중인 '반선 프로젝트' 선박을 소개하면서 "반선 건조는 선박의 앞뒤를 각각 다른 조선소에서 제작한 뒤 결합하는 방식"이라며 "건조 유연성을 높이는 동시에 대형 조선소와 중소 조선소가 함께 성장할 수 있는 상생 모델"이라고 했다.

이 대통령은 노르웨이가 발주한 LNG 운반선 내부를 시찰하며 한국형 LNG 화물창 기술개발 현황 등에 대한 설명도 들었다.

조양삼 HD현대중공업 상무는 "LNG 화물창에는 저장된 LNG의 기화를 막기 위해 외벽까지 영하 163도의 극저온 상태를 유지하는 최고난도의 기술이 적용된다"며 "지난해 정부가 초혁신경제 15대 프로젝트 중 하나로 한국형 LNG 화물창 기술을 선정한 데 감사하다"고 했다.

안 부대변인은 "이 대통령은 LNG 화물창 단면 구조를 자세히 들여다보며 기술개발 현황과 국산화 수준, 해외 경쟁력 등에 대해 깊은 관심을 나타냈다"며 "현장을 이동하며 안전 관리 현황에 대한 점검도 이뤄졌다. 도크 곳곳에는 '아빠 올 때 치킨! 다치지 말고'와 같은 문구도 게시돼 있었다"고 했다.

이 대통령은 또 현장에서 만난 관계자들과 기념 촬영을 하고 현장 노동자들을 격려했다. 이 대통령은 "세계 최고 수준의 K-조선 경쟁력은 무엇보다 현장 노동자들의 숙련된 기술과 헌신 덕분"이라고 했다.