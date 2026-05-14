정성국 "단일화 없이 부산 북갑 어려워...장동혁 단일화 막기 어려울 것"

(창원=뉴스1) 윤일지 기자 = 정성국 국민의힘 의원이 23일 경남 창원 성산구 경남교육청에서 열린 국회 교육위원회의 경상국립대, 부산대, 경상국립대병원, 부산대병원, 부산대치과병원에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2025.10.23/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(창원=뉴스1) 윤일지 기자

정성국 국민의힘 의원이 부산 북구갑 국회의원 보궐선거와 관련해 보수 후보 단일화 압력이 갈수록 강해질 것이라고 전망했다.

14일 정치권에 따르면 정 의원은 전날 오후 MBC라디오 '권순표의 뉴스 하이킥'에 출연해 '여론조사 수치를 보면 민주당이 유리해 보수후보 단일화 없이는 어렵다고 나온다'는 질문에 "현재 수치상 (민주당이 우위로) 나오고, (단일화 없다면) 쉽지 않다고 볼 수 있다"고 했다.

정 의원은 "민주당 하정우 후보가 30%대 후반에서 40% 정도를 가져갈 것이고 나머지를 가지고 두 명이 싸우면 승리를 장담할 수 없기에 박형준 부산시장 후보도 단일화 필요성을 언급했고 부산지역 우리당 국회의원 17명 중 다수가 단일화를 찬성하고 있다"고 밝혔다.

이어 "16명의 구청장 후보, 그리고 많은 시·구의원들의 당락을 결정지을 수 있는 이런 중차대한 선거에서 단일화 여부가 영향을 많이 미칠 것"이라며 "당 지도부나 장동혁 대표도 한 후보가 싫다는 마음만으로, 무소속 후보라는 이유만으로 끝까지 막아서기에는 쉽지 않을 수도 있다"고 덧붙였다.