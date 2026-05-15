'코스피 8000' 與정청래 "여러분 기뻐하십쇼…코리아 프리미엄 시대"

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽부터)와 위성곤 민주당 제주도지사 후보, 김성범 서귀포시 국회의원 후보가 15일 오전 제주시 오라동 위성곤 민주당 제주도지사 후보 선거사무소에서 선거대책위원회 회의를 하고 있다./사진=뉴스1

코스피가 15일 사상 처음으로 8000선을 넘어선 가운데 정청래 더불어민주당 대표가 "코리아 디스카운트, 코리아 리스크를 넘어 코리아 프리미엄 시대로 접어들었다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 제주 제주시 오라동 위성곤 민주당 제주도지사 후보 선거사무소에서 선거대책위원회 회의를 열고 "여러분 기뻐해달라. 지금 이 순간 대한민국 코스피 지수가 8001을 넘어섰다"며 이같이 말했다. 이같은 소식에 현장에서는 박수 소리가 터져 나왔다.

정 대표는 "정확하게 1년 전 오늘의 코스피 지수는 2621이었다"며 "거의 4배 가량 뛰었다. 주식 전문가들이 다양하게 분석하고 있지만, 주식을 잘 모르는 제가 분석하기로는 대한민국 국가 정상화에 따른, 대한민국 자체에 대한 신뢰성이 높아졌기 때문에 외국 자본들도 안심하고 투자하는 것이 아닐까 싶다"고 말했다.

정 대표는 "제가 예측하기로는 PBR(주가순자산비율)이 아직도 OECD(경제협력개발기구) 평균 수준에 못 미치고 있기 때문에 주식은 계속 오르지 않을까 싶다"며 "또 하나는 중동 경제 위기 속에서 대한민국 정부가 이 위기 관리를 잘하고 있다고 생각한다"고 말했다.

정 대표는 "대한민국에 투자하면 안정적이라는 인식이 있기 때문에 대한민국 주식은 흔들림 없이 오르는 것이 아닌가 전체적으로 그렇게 생각한다"고 말했다.

이날 코스피는 사상 최초로 8000선을 넘어섰다. 코스피는 이날 전 거래일 대비 29.66포인트(0.37%) 내린 7951.75로 약보합권에서 출발했으나, 장 중 개인 수급에 힘입어 반등했다.