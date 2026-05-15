'미래 육군 꿈나무' 체험 페스티벌 개최…"전투복·드론 체험 해보세요"

15일 '미래 육군 꿈나무 체험 페스티벌' 서울 행사장에서 군악대 장병들이 공연을 마친 뒤 어린이 및 가족 관람객들과 기념사진을 촬영하고 있다. /사진제공=육군

육군이 15일부터 16일까지 글로벌 직업체험 테마파크 '키자니아' 서울점과 부산점에서 '미래 육군 꿈나무 체험 페스티벌'을 진행한다.

이번 행사는 5월 가정의 달을 맞아 진행된다. 민간 진로체험시설을 활용해 어린이와 가족들이 일상생활 속에서 육군을 보다 친근하게 만난다는 취지로 마련됐다. 특히 어린이들의 눈높이에 맞춰 행사장을 체험 중심으로 구성해 육군의 역할과 미래 모습을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 했다.

행사 첫날인 15일, 행사장 중앙광장에서는 군악대가 어린이들에게 친숙한 애니메이션 OST와 인기 군가 메들리를 연주했다. 어린이들은 어린이용 전투복을 입고 가족과 함께 기념사진을 촬영했다. 드론 시뮬레이터와 워리어 플랫폼 전시·체험 공간을 둘러보며 첨단과학기술이 적용된 육군의 장비와 미래 모습을 가까이에서 체험했다.

곽용선 육군본부 획득정책과장은 "육군은 5월 한 달간 다채로운 부대 개방행사와 찾아가는 모집홍보를 통해 국민과의 접점을 확대하고 소통을 강화하고 있다"며 "이번 페스티벌이 어린이와 가족 참석자들에게 육군을 직접 체험하고, 장래 진로로서 육군에 대한 관심을 넓히는 계기가 된 만큼 앞으로도 다양한 채널을 통해 친근하면서도 강한 육군의 모습을 적극적으로 홍보해 나갈 예정"이라고 밝혔다.