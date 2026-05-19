국힘 "'광주 더러워서 안간다' 사실 아냐...법적조치", 민주 "나쁜 사람들"

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 18일 서울 중구 서울시청에서 열린 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식에서 헌화하고 있다. 2026.05.18. [email protected] /사진=권창회

국민의힘이 송언석 국민의힘 원내대표가 '광주에 더러워서 안간다'는 취지의 발언을 했다는 보도에 대해 사실이 아니라며 법적 조치에 나서겠다고 밝혔다.

19일 정치권에 따르면 국민의힘 원내대표실은 전날 송 원내대표가 해당 발언을 했다는 보도에 대해 "전혀 사실이 아니다. 송 원내대표는 해당 표현을 사용하지 않았다"며 "사실관계를 확인하지 않은 비공개 티타임 보도에 깊은 유감을 표하며 법적조치를 취할 것"이라고 공지했다.

아울러 "명백히 사실이 아닌 허위 보도를 근거로 SNS(사회관계망서비스)에 선동 글을 올린 정 대표를 상대로도 법적조치를 취하겠다"고 강조했다.

송 원내대표도 '더러워서'가 아니라 '서러워서'라고 발언했다는 입장인 것으로 알려졌다.

이와 관련해 정청래 더불어민주당 대표는 전날 SNS(소셜미디어)에 "내가 잘못 읽었느냐"며 "뉴스 기사를 보다가 국민의힘 인사가 날씨가 더워서 (광주) 안 간다는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다"며 "이 기사가 사실이라면 참 어쩔 수 없는 집단인가 보다"라고 썼다. 이어 "이 기사가 사실이라면 참 비정한 사람들이다. 에잇 나쁜 사람들"이라고도 했다.