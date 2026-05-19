장동혁, 단식 중인 양향자 만나..."반도체 멈추면 대한민국 멈춘다"

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 단식 농정 중인 양향자 국민의힘 경기도지사 후보를 만나 이야기를 나누고 있다. 양 후보는 지난 18일 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 게이트 앞에서 삼성전자 노사 갈등에 따른 총파업 위기와 관련 기자회견을 열고 단식 투쟁 돌입을 선언했다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

장동혁 국민의힘 대표가 삼성전자의 파업 철회를 요구하며 전날부터 단식에 들어간 양향자 국민의힘 경기도지사 후보를 위로 방문했다.

장 대표는 19일 오전 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 단식 중인 양 후보를 찾아갔다. 장 대표는 면담 후 "반도체가 멈춰서면 대한민국이 멈춰선다"며 "반도체는 대한민국의 미래인데 더불어민주당은 노란봉투법 무책임하게 통과시켜놓고 아무런 노력도 하지 않고 있다"고 했다.

이어 "이재명 대통령도 이 문제 대해서 그저 돌려서 원론적인 이야기만 하고 어떤 노력도 하지 않고 있다"며 "항상 악법을 통과시켜 문제를 만드는 것은 민주당이고 문제가 발생하면 국민의힘이 나서서 해결하는 일들이 반복되고 있다"고 강조했다.

장 대표는 "이 대통령과 민주당은 자신들이 통과시킨 노란봉투법이 가져온 이 문제점들을 직접 나서서 빨리 해결하길 바란다"고 덧붙였다.

양 후보는 전날 밤부터 삼성전자 노사 타협을 촉구하면서 무기한 단식에 돌입했다. 양 후보는 "국가 경제의 심장이 멈추느냐 계속 뛰느냐의 중차대한 기로로 반도체 라인이 멈추는 사태만큼은 무슨 일이 있어도 막아야 한다는 절박함으로 여기 섰다"며 고 밝혔다.