'보좌진 폭행 의혹' 김용남 "화낸 건 사실…'폭행' 표현은 다소 과장"

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 김용남 더불어민주당 경기 팽택을 국회의원 후보가 15일 경기 평택시 안중읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 정청래 대표와 함께 기념촬영을 하고 있다. (공동취재) 2026.5.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 과거 의원실 보좌진 폭행 의혹에 대해 "사실관계와 관련해 다소 과장된 측면이 있다"고 해명했다.

김 후보는 19일 오전 MBC '김종배의 시선집중' 전화 인터뷰에서 "(보좌관에게) 화를 냈던 건 사실"이라면서도 "폭행이라고 표현하는 게 맞는지는 의문"이라고 말했다.

앞서 한 언론은 2015년 당시 새누리당 초선 의원이던 김 후보가 한 지역구 행사에서 자신의 의원실 5급 비서관에게 업무 준비를 다그치며 발로 정강이를 찼다고 보도했다. 해당 비서관은 김 후보가 현재까지 사과 없이 폭행 의혹을 부인하고 있다고 주장했다.

김 후보는 "당시 지역구 사업 유치와 관련해 전력을 다할 때였고, 해당 행사에 여당 유력자들이 참석했기 때문에 사업 필요성을 강력하게 어필할 필요가 있었다"며 "순간적으로 (업무) 준비가 안 돼 있어서 화를 낸 건 틀림없는 사실"이라고 말했다.

다만 "폭행했다고 표현하는 건 다소간에 사실관계에 차이가 있는 것 같다"고 폭행 사실은 부인했다.

김 후보는 "마음의 상처를 입은 사람이 있다면 개인적으로 안타깝다. 제가 미워해서 그런 게 아니"라며 "지금도 그때 같이 근무했던 친구들하고 1년에 한 두 번씩 저녁자리를 하는데 그런 모임에 참석하지 않는 사람 중 저에 대해 서운한 감정을 아직 갖고 있는 사람이 있다면 좀 더 나이 든 사람으로서 미안하다"고 사과했다.