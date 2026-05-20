정원오·오세훈, 오늘 관훈클럽 토론…'폭행 사건·철근 누락' 쟁점

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울 중구 서울시청에서 열린 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식에서 대화를 나누고 있다. 2026.05.18. [email protected] /사진=권창회

6.3전국동시지방선거 서울시장 선거에 출마하는 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 선거를 14일 앞둔 20일 토론회에 나선다. 다만 두 사람이 한자리에서 토론하는 것이 아니라 개별적으로 패널들과 토론하는 방식이다.

20일 정치권에 따르면 정 후보는 이날 오전 서울 중구 프레스센터에서 관훈클럽이 주최하는 서울시장 후보 토론회에 참여한다. 정 후보는 언론인 등으로 구성된 패널들에게서 질문을 받고 답할 예정이다. 이날 후보별 배정된 토론 시간은 1시간 30분 정도다.

정 후보 현재 2만 명 수준인 청년 월세 지원 대상자를 2.5배 늘리는 방안 등이 담긴 청년·신혼부부 주거 공약을 발표했다.

정 후보는 성동구청장 시절 '성수동 개발'이라는 상징적인 성과를 낸 데다 이재명 대통령의 '픽'(이 대통령이 선택한 사람)으로 평가받아 '일 잘하는 행정가 이미지'를 부각한 상태다.

다만 30여년 전 음주 폭행 사건에 연루된 사실이 최근 논란을 빚고 있는 만큼 이날 토론회에서도 해당 사건은 쟁점이 될 것으로 보인다.

오 후보는 이날 정 후보에 앞서 패널들과 토론할 예정이다. 오 후보는 최근 한국인 관광객 3000만 명 유치와 홍대·을지로·강남역 야간경제특구, 한강버스 야간 투어와 문화예술 프로그램 등이 담긴 관광 공약을 발표했다.

오 후보는 총 네 차례에 걸쳐 서울시장직을 수행한 만큼 시정에 밝고 인지도가 높다는 장점이 있다. 다만 오 후보 재임 기간 발생한 '수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 철근 누락' 사건과 은폐 의혹은 이날 토론회의 쟁점 중 하나로 꼽힌다.