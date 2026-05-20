한·인도 방산협력 논의…양국 방산기업 MOU 체결

20일 서울 포시즌스 호텔에서 이용철 방위사업청장(오른쪽)이 라즈나트 싱 인도 국방부장관과 기념촬영을 하고 있다./사진제공=방사청.

이용철 방위사업청장이 20일 서울에서 라즈나트 싱 인도 국방부장관과 면담을 갖고 양국 방산협력 현안을 논의했다.

이번 면담은 지난 4월 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 한-인도 정상회담 합의사항의 후속조치로 마련됐다. 양측은 면담에서 K9 자주포 사업의 성공적 추진을 바탕으로 향후 양국 간 방산협력을 더욱 확대해 나가기로 했다.

아울러 양측은 이번 면담에서 '한-인도 방산혁신 플랫폼(KIND-X)' 출범 논의도 진행했다. KIND-X는 양국의 방산기업·스타트업·대학 등을 연결해 인공지능·무인항공기 등 신기술 분야의 방산협력을 가속화하기 위한 플랫폼이다. 방사청은 "양국 간 실질적인 기술협력과 공동사업 발굴이 가능해질 것으로 기대한다"고 평가했다.

면담 이후 진행된 '한-인도 방산 포럼'에서 양국은 방산협력 확대 방안과 미래 협력 방향에 대해 논의했다. 특히 한화에어로스페이스와 한화시스템이 각각 인도의 대표 방산기업인 라르센&투브로와 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 업무협약 체결을 계기로 양국 기업 간 실질적인 방산협력이 한층 본격화될 전망이다.

이 청장은 라즈나트 싱 장관과의 면담에서 "K9 자주포는 한-인도 방산협력의 대표적인 성공사례"라며, "이를 발판으로 현재 추진 중인 사업은 물론 다양한 무기체계 분야로도 협력을 지속 확대해 나가길 기대한다"고 밝혔다.