한병도 "민주주의 모독하는 '극우 망동'...尹 내란세력과 똑같아"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

한병도 원내대표가 스타벅스 '탱크데이 마케팅 논란' 등을 언급하며 "대한민국 민주주의를 모독하는 극우 망동을 절대 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 21일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 "극우 세력의 망나니짓은 국민의 피로 일군 민주주의와 헌정 질서를 위협하는 중대한 반국가 범죄다. 이들이 민주공화국을 전복하려 한 윤석열 내란 세력과 다른 게 무엇이냐"며 이같이 말했다.

이어 "실제로 '윤 어게인'을 외치며 일부 극우단체가 온라인에서 스타벅스를 두둔하는 짓을 하고 있다. 국민의힘 후보와 당직자도 조롱과 모욕에 맞장구를 쳤다"고 했다.

그러면서 "스타벅스의 5·18 모욕, 고(故) 노무현 대통령 조롱 공연, 과거 무신사의 박종철 열사 모독까지 끊이지 않는 극우세력의 도발은 우발적 해프닝으로 넘길 일이 아니다"라며 "민주당은 5·18 민주화 운동이나 민주공화국의 가치를 조롱하고 폄훼하는 행위를 강력하게 처벌할 수 있도록 관련 법과 제도를 신속하게 마련하겠다"고 강조했다.

앞서 정청래 대표는 이날 새벽 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오 서울시장 후보 공식 선거운동 지원 일정을 마친 뒤 기자들과 만나 ' 5·18 민주화 운동 조롱 및 모욕 처벌법안'을 준비했다고 밝혔다. 정 대표는 "지금까지는 허위 사실을 유포하는 것만 처벌할 수 있었지만 이번에 5·18 관련 허위 사실로 인한 명예훼손, 모욕, 조롱까지 처벌할 수 있는 근거를 마련했다"고 했다.

한편 이날부터 6·3 지방선거 공식 선거운동이 개시된 만큼 민주당 원내지도부는 파란색 조끼를 입고 회의에 참석했다. 한 원내대표는 "이번 지방선거는 일 잘하는 이재명 정부와 함께 국가 정상화로 나아갈 것이냐, 내란 세력이 준동을 이어갈 것이냐 선택하는 선거"라며 "국가 권력 교체로 일 잘하는 이재명 정부를 세웠듯, 지방 권력 교체로 일 잘하는 지방 정부를 세워야 할 때"라고 강조했다.