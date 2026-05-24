박형준 "전재수, 3대 의혹 해명하라"vs전재수 "책임 물을 것"

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보와 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 불기 2570년 부처님오신날인 24일 부산 금정구 범어사에서 열린 봉축법요식에 참석해 있다. 2026.5.24/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

박형준 국민의힘 부산시장 후보 선거대책위원회가 전재수 더불어민주당 후보를 향한 각종 의혹을 거론하며 총공세에 나섰다.

주진우·정동만·김대식·조승환·박성훈·서지영 국민의힘 의원 등은 24일 박 후보 캠프에서 긴급 기자회견을 열고 "전 후보가 침묵과 거짓, 말 바꾸기로 일관하며 부산시민을 우롱하고 있다"며 "정책 질의에도, 중대한 범죄 의혹에도, 측근의 실명 폭로에도 전재수 후보는 단 한 번도 책임 있는 답변을 내놓지 않았다"고 비판했다.

이들은 이날 전 후보를 향해 △여론조사 개입 및 조작 의혹 전 과정 공개 △통일교 금품 수수 및 보좌진 갑질 기소 관련 해명 △배우자의 '부산 20년 거주' 발언 사실 여부 확인 등 3가지 사안에 대해 답변할 것을 촉구했다.

박성훈 의원은 "전 후보가 부산시장 후보 토론회 정책 질의에도 침묵하고 범죄 의혹에도 침묵하며 측근 보좌진의 실명 폭로에도 침묵으로 일관하고 있다"면서 "급기야 배우자의 '부산 20년 거주' 여부조차 명확히 답하지 못해 영상 삭제 논란까지 빚고 있다"고 비판했다.

그러면서 "이런 정치인을 부산 시민들이 공직자의 양심과 책임감을 갖췄다고 신뢰할 수 있겠느냐"며 "부산의 운명을 맡겠다는 시장 후보로서 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다"고 주장했다.

이어 "전직 보좌진이 전 후보가 친분 있는 여론조사기관을 통해 조사 일정을 조정하고, 조직을 동원해 유선전화 착신전환까지 지시했다고 폭로했다"며 "착신전환을 통한 여론조사 개입은 공직선거법 제108조의2에서 금지된 중대한 범죄 행위"라고 지적했다.

서지영 의원은 "가까운 사이였다고 주장하는 보좌진이 이름과 얼굴을 걸고 연일 폭로하고 있음에도 전 후보는 시민 앞에서 아무런 설명을 하지 않고 있다"며 "여론조작 사건의 전례가 있는 정당의 DNA가 이어지는 것 아니냐"고 비판했다.

이에 전 후보 선대위 측은 "일방적인 주장으로 네거티브를 일삼는 게 유감스럽다"며 "지속해서 사실관계 확인이 안 된 사안들을 제기할 때 응당한 책임을 물을 것"이라고 말했다.