무소속 돌풍 속 '텃밭' 위기감…정청래, 전북에서 '현장 선대위'

[담양=뉴시스] 박기웅 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 24일 오후 민주당 박종원 담양군수 후보와 전남 담양군 담양시장을 찾아 주민들에게 지지를 호소하고 있다. 2026.05.24. /사진=박기웅

더불어민주당이 무소속 김관영 후보의 돌풍으로 위기감이 커진 전북을 수성하기 위헤 총력전을 펼친다.

민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 당 대표는 25일 오전 첫 일정으로 전북 정읍에서 이원택 민주당 전북도지사 후보 등과 현장 중앙선거대책위원회를 개최한다.

정 대표가 핵심 지지 기반을 찾아 막판 표심 단속에 나선 것으로 읽힌다. 전북은 민주당의 전통적 텃밭이지만 '대리비 지급' 논란으로 제명된 무소속 김관영 후보가 경쟁자인 이원택 후보와의 접전을 벌이며 위기감이 커지고 있다.

정 대표는 회의를 마친 뒤 전주로 이동해 전북 지역 후보자들에 대한 지원 유세에 나선다. 또 전북대 일대에서 시민들과 만나며 지지를 호소할 계획이다.

오후에는 충남으로 향한다. 선거운동 첫날 충남을 찾은 지 나흘 만이다. 정 대표는 충남 서천에서 유승광 군수 후보 지원 유세를 벌인 뒤 보령으로 향해 이영우 시장 후보에 힘을 실을 방침이다.

공동상임선대원장인 한병도 원내대표는 전북에서 선대위 회의를 마친 뒤 충남 논산·아산·천안과 경기 용인에서 후보들을 지원할 예정이다.