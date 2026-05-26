서소문 고가차도 붕괴 사고에, 오세훈·정원오 '선거 유세' 중단

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 이 사고로 서소문 고가 붕괴 부상자 중 60대 남성 1명이 사망했다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

'철근 논란'에 이어 터진 서소문 고가차도 참사가 서울시장 선거를 뒤덮는 초대형 태풍이 될 전망이다. 여야 시장 후보는 일제히 선거 운동을 중단하고 현장으로 달려갔다. 사고 충격이 선거에 미칠 영향에 여야 모두 촉각을 곤두세우는 분위기다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프는 26일 사고 직후 입장을 내고 "선거운동을 잠정 중단한다"고 했다. 현장을 찾은 정 후보는 "희생자가 최소화되고 구조가 빨리 이뤄지기를 바라는 마음으로 달려왔다"며 "너무나 안타깝고 슬픈 일이 발생했다"고 말했다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프 역시 곧바로 유세를 중단했다. SNS(소셜미디어)를 통해 "붕괴 사고 소식을 접했다. 서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해 달라"며 "경위를 철저히 파악하고 수습에 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 오 후보는 현장에서는 별도로 발언하지 않았다.

여야 대표도 일제히 빠른 사고 수습을 당부했다. 정청래 민주당 대표는 이날 제천 지원유세 현장에서 "한 사람이라도 더 안전히 돌아올 수 있도록 최선의 노력을 해달라"며 "국가 안전과 국민 생명을 중요하게 생각하는 정부가 들어서야 한다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표 역시 마포 유세 현장에서 사고 소식을 접한 후 "이후 유세 일정은 물론 내일 유세일정을 모두 취소한다"고 밝힌 후 여의도 중앙 당사로 이동해 사고 상황을 살폈다. 배현진 국민의힘 서울시당위원장은 "시당 내 모든 후보들의 큰 소리 유세와 율동을 중단할 것"이라고 했다.

사고는 이날 오후 2시32분께 발생했다. 서소문 고가차도 철거 현장 내 철거 중이던 고가 구조물에서 불꽃이 일며 철근과 콘크리트로 구성된 고가 구조물이 낙하했다. 최초 10여명이 구조물에 깔린 것으로 전해진 가운데 3명이 사망했거나 심정지 상태인 것으로 전해졌다.

안타까운 이번 사고는 특히 서울시장 선거를 앞두고 정 후보와 오 후보가 GTX(수도권광역급행철도)-A 삼성역 구간 철근 누락 문제를 놓고 날 선 공방을 벌이던 차에 발생해 더욱 정치권의 비상한 눈길을 끈다.

정 후보는 이날 아침에도 출근길 시민 인사에 나서 "오 후보는 한강버스 하나만으로도 심판받아야 하는데 철근 누락으로 얼마나 큰 불안감을 주고 있느냐"며 "시장이 안전불감증에 걸리면 시민이 위험하다"고 비판했다.

앞서 SBS라디오에서는 오 후보가 관련 정책토론을 제안한데 대해 "비전문가끼리 토론한다고 해결이 되겠느냐"며 "안전 문제는 공인 기관의 전문가들이 해결해야 할 문제이며, 우리끼리 토론하자는 것은 정치쟁점화하겠다는 의도"라고 했다.

오 후보도 받아쳤다. 같은 날 오전 도시철도 공약을 발표한 후 정 후보의 안전불감증 발언이 기자들로부터 언급되자 상의를 벗어 '0%'가 적힌 셔츠를 꺼내보였다. 본인의 시정 1기 당시 지하철 스크린도어가 설치된 이후 지하철 사망자가 0명에 수렴한다는 설명이었다.

오 후보는 "현대건설의 (철근누락) 신고를 받고 난 후 서울시의 대응은 거의 완벽했다"며 "정 후보가 지지율에서 문제가 생기니 이걸로 선거를 치르겠다는 전략을 세우고 이용하고 있는 게 아니냐"고 했다.

공방이 본격화하는 가운데 토목 현장에서 대형 사고가 발생하면서 선거에 미칠 영향에 관심이 집중된다. 여당은 곧바로 책임 공방으로 몰고가기보단 시차를 두는 분위기다. 일부 의원들이 오 후보를 비판하는 글을 SNS에 게시했다가 삭제했다.

정 후보 캠프 내에서도 관련해 오 후보 측을 비방하는 언행을 자제하라는 내부 공지가 이뤄진 것으로 전해졌다. 사고 피해가 어느 정도까지 확대될지 가늠이 어려운 상황에서 자칫 섣부른 정치쟁점화로 인해 국민 공분을 살 경우 역풍이 불 수 있다는 우려 때문이다.

그럼에도 불구하고 현직 시장인 오 후보가 관리 책임에서 자유로울수는 없다는 의견이 여당 내 주류다. 조만간 여권이 비판에 화력을 집중할 것으로 예상된다. 철근 누락 논란과 합쳐지며 이번 참사가 선거 이슈를 모두 빨아들이는 블랙홀이 될 가능성이 높다.

전선은 이미 국회로 넓어지는 분위기다. 이날 진행된 국회 행정안전위원회 전체회의에서 민주당 의원들은 "오세훈을 살리려 서울시 공무원 전체를 매도하고 있다"고 공격했다. 국민의힘은 반면 "민주당은 정 후보가 얼마나 못미더우면 행안위 상임위를 2번 씩이나 선거운동 기간에 열어 지원하느냐"고 반박했다.