[내일 날씨] 전국에 비소식…남해안·제주 최대 100㎜ 이상 '호우'

수요일인 내일(27일) 전국에 비소식이 들어있는 가운데 남해안과 제주도를 중심으로는 강하고 많은 비가 내리겠다./사진=뉴시스

수요일인 내일(27일) 전국에 비소식이 들어있는 가운데 남해안과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다.

기상청은 26일 "다음 날은 서해남부해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠다"고 예보했다.

저기압의 영향으로 내일 오전에는 전국 대부분 지역에서 비가 내릴 예정이다. 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후까지 비가 내리겠다. 수도권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30~80㎜, 많은 곳은 중산간 100㎜ 이상, 산지는 150㎜ 이상이다. 전남과 경남은 30~80㎜, 남해안과 지리산 부근은 100㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다. 수도권과 강원, 충청, 전북, 대구·경북은 10~60㎜가 예보됐다.

특히 내일까지 남해안을 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 집중될 것으로 예상된다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

강풍도 예보됐다. 제주도와 전남 해안은 내일 오전까지 순간풍속 초속 20m 이상(산지 초속 25m 이상)의 매우 강한 바람이 불겠고, 그 밖의 전국 대부분 지역도 순간풍속 초속 15m 안팎의 강풍이 예상된다.

해상에서는 제주도와 남해 먼바다를 중심으로 물결이 최대 3.5m까지 매우 높게 일겠고, 돌풍과 천둥·번개가 동반될 수 있어 항해·조업 선박의 주의가 요구된다.

내일 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 19~28도를 오르내리겠다.