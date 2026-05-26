조국, 서소문 사고에 "유족에 깊은 위로…모든 분의 무사 귀가 기원"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 조국 조국혁신당 대표가 20일 서울 여의도 국회 소통관에서 6.3 지방선거 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

조국 조국혁신당 대표(경기 평택을 국회의원 재선거 후보)가 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 "서울시와 관계 당국은 구호 조치와 사고 수습에 힘을 다해달라"고 당부했다.

조 대표는 26일 SNS(소셜미디어)에 "서소문 고가차도 철거 과정에서 붕괴 사고가 났다는 소식을 접했다"며 이같이 적었다. 그러면서 "고인의 명복을 빌고 유족께는 깊은 위로를 드린다"라며 "모쪼록 부상한 분들의 쾌유를 빈다. 현장에 계신 모든 분의 무사 귀가도 기원한다"고 전했다.

경찰에 따르면 이날 오수 2시30분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고로 현재까지 사망 2명, 중상 1명, 경상 3명 등 6명의 사상자가 발생했다. 소방 인력 112명과 장비 30대가 긴급 투입됐으며 현장 통제와 치안 유지를 위해 경찰 170여명도 긴급 배치됐다.

정치권에서도 긴박하게 움직이는 모습이다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 등은 사고 소식이 전해진 후 유세 활동을 중단하고 현장을 방문했다.