정청래, 아침 일찍 사전투표…"투표가 총알보다 강해"

정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 29일 오전 서울 마포구 성산2동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표용지를 받고 있다. /사진=뉴시스

"투표는 총알보다 강하다고 했습니다."

6·3 지방선거 및 재보궐선거 사전투표 첫날인 29일. 정청래 더불어민주당 대표는 이날 오전 7시30분 서울 마포구 성산2동 주민센터에서 사전투표를 마쳤다.

정 대표는 기자들과 만나 "권력은 총구에서 나오지 않는다"며 "권력은 투표장에서 나온다. 투표하면 이긴다"고 했다. 그는 "오늘 내일 이틀 동안 사전투표가 진행된다"며 "내가 바라는 사람이 꼭 됐으면 좋겠다면 꼭 투표를 해주시길 바란다. 꼭꼭 투표하시길 바란다"고 말했다.

정 대표는 이날 당직자들과 사전투표소를 찾았다. 정 대표는 '서울에서 사전투표를 진행한 이유가 있느냐'는 질문에 "서울을 이기면 전국을 이기는 것"이라고 답했다. 그러면서 "서울, 부산 중요하지 않은 선거는 없다"며 "서울에서 꼭 이기고 싶다"고 말했다.

정 대표는 "민주당을 지지하는 분들은 한 분이라도 더 투표장에 나올 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "대한민국 헌법 1조2항에 따르면 대한민국 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 여러분들께서 헌법을 파괴하고 민주주의를 공격했던 세력들에게 헌법의 준엄함, 투표의 힘을 보여달라"고 했다.

정 대표는 최근 강행군 선거 운동 일정을 소화한 탓에 목소리가 잠기고 지친 표정이었다. 그는 이날도 서울에서 중앙선거대책위원회의를 마친 뒤 경기 지역으로 이동해 선거 운동에 나선다. 이후에는 충남 당진·서산 등을 방문해 후보자 지원 사격에 나설 예정이다.