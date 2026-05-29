한동훈 "북구 발전·보수 재건"...배우자와 따로 투표 왜?

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 후보가 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 오전 부산 북구 만덕제2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 하고 있다. (공동취재) 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

'6.3 보궐선거' 부산 북구갑에 출마한 한동훈 무소속 후보가 사전투표를 마친 뒤 "민심에 경외감을 가지고 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한 후보는 29일 부산 북구 만덕제2동행정복지센터에서 투표를 마치고 취재진과 만나 "여론조사에서 제가 앞서고 있고, 민심의 흐름은 분명하다고 생각한다"며 이같이 말했다.

한 후보는 "이번 선거는 20년 동안 정체된 북구를 새롭게 발전시키고 보수를 재건하며, 이재명정부의 폭주를 박살내는 역사적 선거"라며 "책임감과 절실함으로 투표했다"고 했다.

한 후보는 이날 배우자 진은정 변호사와 함께 행정복지센터에 왔지만, 진 변호사는 투표를 진행하지 않았다. 한 후보는 배우자와 같은 날 투표하지 않은 이유에 대해 "원래 같이 하려 했는데 처가 본투표날 같은 동네 주민과 함께 줄서서 해보고 싶다고 했다"며 "좋은 생각인 것 같다"고 했다.

이어 "사전투표와 본투표 모두 중요하다"며 "본투표날에는 제가 아내를 배웅하러 갈 생각"이라고 했다. 진 변호사와 함께 다음달 3일 본투표 때 한 번 더 주민들을 찾으며 관심도와 투표율을 올려보겠다는 것으로 해석된다.

한 후보는 "투표율은 보수에게 유리하든 불리하든 높아야 한다. 그게 민주주의"라며 "저에게 많이 투표해달라. 대한민국은 시민의 투표로 방향이 정해지고 위기를 극복한 나라"라고 했다.