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'사전투표 첫날' 정청래 "윤석열·박근혜·이명박, 감옥 3인방 이기자"

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'사전투표 첫날' 정청래 "윤석열·박근혜·이명박, 감옥 3인방 이기자"

김지은 기자
2026.05.29 12:17

[the300]

정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 사무실에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. /사진=뉴시스
정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 사무실에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다. /사진=뉴시스

6·3 지방선거·재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 정청래 더불어민주당 대표가 "서울은 정원오, 부산은 전재수, 전북은 이원택"이라며 막판 지지를 호소했다.

정 대표는 29일 SNS(소셜미디어)에 "투표하면 이긴다"며 이같이 적었다. 그는 "내란 우두머리 탄핵 당한 윤석열, 국정농단 탄핵 당한 박근혜, 부정부패 감옥 갔다온 이명박, 감옥 3인방을 이기자"고 했다.

정 대표는 "이재명 대통령을 지지하시면 이재명 대통령에 힘 실어드리려면 전북도지사는 민주당 기호 1번 이원택을 뽑아달라"고 했다. 그러면서 "투표는 총알보다 강하다"며 "권력은 투표장에서 나온다. 투표하면 이긴다"고 했다.

정 대표는 이날 오전 일찍 서울 마포구 성산2동 주민센터를 찾아 사전투표를 마쳤다. 그는 기자들과 만나 "민주당을 지지하는 분들은 한 분이라도 더 투표장에 나올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

그러면서 "대한민국 헌법 1조2항에 따르면 대한민국 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다"며 "여러분들께서 헌법을 파괴하고 민주주의를 공격했던 세력들에게 헌법의 준엄함, 투표의 힘을 보여달라"고 했다.

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