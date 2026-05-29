사전투표 첫날 서울시 압수수색....오세훈 "역풍 부를 대통령 하명 수사"

(서울=뉴스1) 김도우 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 29일 서울 종로구에 마련된 자신의 선거사무소에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.5.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김도우 기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 사전투표 첫날 경찰이 서소문 고가차로 사고와 관련해 서울시를 압수수색한 데 대해 "사실상 이재명 대통령의 하명 수사"라고 강하게 비판했다.

오 후보는 29일 서울 종로구 선거캠프에서 긴급 기자회견을 열고 "사실상 '6.3 지방선거'가 시작된 날 이재명정권이 가장 먼저 유권자에게 보인 행태가 서울시 압수수색"이라며 이같이 말했다.

오 후보는 "이 대통령 하명 수사 지시에 수사기관은 기다렸다는 듯 야당 후보가 재직 중인 광역지방자치단체의 심장부에 들이닥쳤다"며 "유례가 없고, 민주주의 사회에서는 있을 수 없는 일이다. 독재 정권도 함부로 하지 않았던 야만적 폭거"라고 했다.

이어 "권력을 앞세운 노골적인 선거개입이며, 수사기관을 동원한 명백한 선거 공작"이라며 "무엇보다 사고 수습과 대책 마련에 만전을 기해야 할 시점에 무리하게 강제 수사를 시작했다"고 했다.

그러면서 "이번 선거에서 무난한 승리를 기대했지만 '명픽'(이재명 대통령이 선택한) 후보의 함량 미달과 자질 부족이 만천하에 드러났기 때문"이라며 "결국 선거가 초접전 양상으로 전개되자 대통령이 손에 쥔 칼을 휘둘러서라도 선거판을 흔들어 국민의 눈과 귀를 가려보겠다는 것"이라고 했다.

또 "당장 서울시를 압수수색할 수는 있지만 어떤 권력도 유권자의 표심마저 압수할 수 없을 것"이라며 "서울시를 탈탈 털어갈 수는 있어도 명백한 진실마저 강탈할 수 없다"고 했다.

오 후보는 "오세훈 죽이기 선거를 위한 노골적 개입은 5월21일 공식 선거운동 시작일부터 개시됐다"며 "대통령이 공개적으로 GTX-A 삼성역 사안을 언급했고, '엄정한 책임을 묻겠다'며 사실상 수사를 지시했다"고 했다.

이어 "어제 다시 한번 공개적으로 '지위고하를 막론하고 엄정히 책임을 물어야 한다'고 언급하며 사실상 오세훈을 겨냥해 또다시 수사를 지시했다"며 "조급증에 쫓기고 있는 이 오만한 권력은 스스로 이번 선거를 '민심의 경고 투표'로 만들고 있다"고 했다.

그러면서 "야당 후보를 쓰러뜨리기 위한 관권선거 시도는 거센 역풍만 자초할 뿐"이라며 "오세훈이 부당한 탄압에 굴하지 않고 반드시 이겨서 이 정권이 얼마나 큰 잘못을 저지르는 것인지 똑똑히 보여주겠다"고 덧붙였다.