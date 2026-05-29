김민석, 사전투표 완료 "민주주의 일상 정착에 중요한 투표"

김민석 국무총리와 부인 이태린 여사가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 서울 영등포구 여의도동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. /사진=뉴시스

6·3 지방선거·재보궐선거 사전투표 첫날인 29일 김민석 국무총리가 "민주주의를 일상에 정착시키는 중요한 투표인만큼 이번 선거에 참여해달라"고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 서울 영등포구 여의도동 주민센터 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다. 그는 "선거 과정에서 어떤 어려움도 없도록 정부가 잘 챙기겠다"고 했다.

남색 정장에 파란색 넥타이를 맨 김 총리는 이태린 여사와 함께 이곳을 찾았다. 대기줄에 선 두 사람은 주민들과 가볍게 목례를 하며 인사를 나눴다. 투표를 마친 뒤에는 선거관리위원회 참관인들과 인사를 하고 밖으로 빠져나갔다.

앞서 우원식 국회의장과 정청래 더불민주당 대표도 각각 사전투표를 마친 뒤 "투표를 꼭 해달라"고 호소했다. 임기 마지막 날인 우 의장은 서울 용산구 한남동주민센터에서 투표를 한 뒤 "투표는 힘이 세다"고 말했다.

우 의장은 "지방선거는 우리 지역의 살림을 맡고 주민들의 일상을 책임질 일꾼을 뽑는 선거"라며 "그래서 내 삶의 실질적인 변화를 만드는 데 가장 가까이 닿아 있는 선거이기도 하다"고 말했다.

정 대표는 서울 마포구 성산2동 주민센터에서 투표를 마친 뒤 "권력은 총구에서 나오지 않는다"고 했다. 그러면서 "권력은 투표장에서 나온다"며 "투표하면 이긴다. 내가 바라는 사람이 꼭 됐으면 좋겠다면 꼭 투표를 해주시길 바란다. 꼭꼭 투표하시길 바란다"고 강조했다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 우원식 국회의장이 신경혜 여사와 투표하고 있다. /사진=뉴시스