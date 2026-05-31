장동혁, 李 대통령 투표 독려 SNS에 "자아비판…'최악 저질' 심판해야"

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 30일 서울지방경찰청 민원실 앞에서 이재명 대통령과 중앙선거관리위원회 관계자에 대해 각각 공직선거법상 투표의 비밀침해죄, 공직선거법 위반 및 직무유기 혐의로 고발장을 제출하기 전 발언하고 있다. 2026.5.30/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

장동혁 국민의힘 대표가 "투표 포기는 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것"이라고 한 이재명 대통령을 향해 "'자아비판'을 참 잘도 썼다"고 비판했다.

장 대표는 31일 SNS(소셜미디어)에 이 대통령이 X(엑스·옛 트위터)에 올린 글을 언급하며 이같이 밝혔다.

앞서 이 대통령은 이날 SNS에 "민주공화국에서 주권자의 침묵과 투표 포기는 국민을 속이고 사익을 위해 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것"이라며 "선출된 공직자가 어떤 마음과 자세로 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다"고 했다.

이에 장 대표는 "면죄부 받겠다고 사법 질서와 헌정질서를 다 망가뜨리고, 급기야 '재판취소 특검'까지 밀어붙이고 있는 이재명이야말로 '사익'을 위해 가장 큰 권력을 남용하고 있는 장본인 아니냐"고 맞받았다.

그러면서 "투표 포기는 이재명에게 '재판 취소'의 기회를 주는 것"이라며 "반드시 투표해서 이재명 재판을 재개해야 한다"고 했다.

장 대표는 이 대통령이 "선출된 공직자가 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다"고 한 것에 대해서도 "고환율, 고물가, 고금리의 '3고 지옥' 만든 것이 이재명 본인 아니냐"고 했다.

이어 "집값 올리고, 전세 없애고, 월세 폭등시켜서 '부동산 지옥' 만들지 않았느냐"며 "본인이 나라를 지옥으로 만들어 놓고 누구를 비판하는 것이냐"고 했다.

또 이 대통령이 "충직한 머슴이 될지, 세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 악성 지배자가 될지는 주권자의 손에 달려 있다"고 한 것에 대해서도 장 대표는 "세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 '악성 지배자' 이재명을 주권자의 손으로 반드시 심판해야 한다"고 했다.

장 대표는 "(이 대통령 SNS 글을) 가장 불편해야 할 사람은 바로 이재명 본인"이라며 "내가 불편한 것이 있다면, 스스로 불편하게 느껴야 마땅한 '구태 기득권자' 이재명이 태연하게 이런 말을 늘어놓는다는 사실이다. 주권자가 투표로써 극복해야 할 '구태 기득권 집단'은 바로 이재명과 민주당"이라고 했다.

장 대표는 "지금 국민을 지배하고 있는 자는 바로 '최악의 저질' 이재명"이라며 "대한민국 최고의 권력과 압도적 여당까지 거느리고도 여전히 핍박받는 야당 대표 행세를 한다. 얼마나 더 큰 권력을 달라는 것이냐"고 했다.

아울러 "무소불위의 종신 대통령이라도 꿈꾸고 있나. 이번 선거에서 국민들이 일어날 것"이라며 "'최악의 저질' 이재명과 '구태 기득권' 민주당을 반드시 심판할 것"이라고 덧붙였다.