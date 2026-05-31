보훈부-HD건설기계, 유엔참전용사 기념시설 건립 MOU 체결

국가보훈부와 HD건설기계가 6·25전쟁 참전 유엔군 참전용사의 현지 기념시설 건립을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 권오을 보훈부 장관(왼쪽 두번째)와 정기선 HD현대 회장(오른쪽 첫번째)이 협약식에 참석했다.

국가보훈부와 HD건설기계(150,000원 ▼1,500 -0.99%)가 6·25전쟁 참전 유엔군 참전용사의 현지 기념시설 건립을 위해 힘을 모았다.

보훈부는 지난 29일 HD건설기계와 한국전쟁 참전 22개국 유엔군 참전용사 현지 기념시설 건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 첫 건립지로 에티오피아를 선정했다고 31일 밝혔다.

에티오피아는 한국전쟁 당시 아프리카에서 유일하게 지상군을 파병한 국가다.

앞서 보훈부는 주에티오파이 한국대사관과 협력해 에티오피아 아디스아바바의 성 트리니티 대성당 리모델링에 따라 대성당 지하에 안장된 한국전쟁 전사자 유해를 대성당 경내에 재안장하고 묘역을 조성하기로 했다.

이번 기념시설 건립은 전사자 묘역을 재조성하는 것과 연계한 사업으로, 보훈부와 HD건설기계는 기념시설을 건립하고 유지·보수에 협력하기로 했다.

양측은 전사자 전원의 이름을 새긴 기념비와 안내판을 설치하고, 한국과 에티오피아를 상징하는 조형물을 설치해 참전용사 유가족 등을 위한 공간을 조성할 계획이다.

권오을 보훈부 장관은 "정부는 앞으로도 전쟁 위기에 따뜻한 손길을 내민 유엔참전용사들께 보답하고 예우하는 다양한 교류·협력을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 보훈부는 이번 협약과 에티오피아 참전용사 기념시설 건립을 시작으로 참전국 현지에 참전용사 기념시설 건립을 지속해 나갈 계획이다.