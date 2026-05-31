조국혁신당 "與, '나쁜검사' 김용남을 끝까지 책임질 수 있나"

(평택=뉴스1) 김영운 기자 = 조국 조국혁신당 경기 팽택시을 국회의원 후보가 15일 경기 평택시 안중읍 선거사무소에서 열린 63시간 파란릴레이 발대식에서 인사말을 하고 있다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평택=뉴스1) 김영운 기자

조국혁신당이 김용남 더불어민주당 평택을 국회의원 후보의 '차명 대부업 의혹' 해명을 두고 "'개사과 시즌2'"라며 "민주당은 김 후보를 진짜 끝까지 책임질 수 있느냐"고 비판했다.

이해민 조국혁신당 총괄선대본부장은 31일 입장문을 통해 "민주당 지도부가 '의혹이 해소됐다'며 근거로 든 김 후보의 계좌내역 사진 한 장은 과거 윤석열·김건희의 안하무인식 '개사과' 버릇을 그대로 빼다 박은, 유권자를 기만하는 나쁜 검사 특유의 본색이 드러난 것"이라고 주장했다.

이 본부장은 "불과 며칠 전 조승래 민주당 총장과 만나 사무총장 간 감정적인 비판은 자제하자고 분명히 약속했다"면서 "하지만 막상 판세가 불리해지자 이 약속을 가볍게 내팽개치고 '가짜 후보'라는 거친 언사로 선동에 나섰다. 약속을 뒤집으면서까지 '김용남 리스크'를 끌어안는 것이 정녕 평택 시민을 위한 길인가"라고 적었다.

그러면서 "버려야 할 자격 미달 카드를 평택 시민이 떠안을 수는 없다. 분열의 씨앗인 나쁜 검사 김용남을 민주 진영은 도저히 품을 수 없습니다"며 "검찰개혁에 온몸으로 연대하는 우리는 그 나쁜 검찰의 씨앗을 국회에서 다시 살릴 수 없는 것"이라고 강조했다.

경기 평택을 국회의원 재선거를 놓고 민주당과 혁신당 간 설전 수위가 높아지고 있다.

조승래 총장은 전날 김용남 후보 사무소에서 열린 현장 본부장단회의에서 "이재명 대통령이 선택한 사람, 민주당이 공천한 사람은 김 후보"라며 조국 후보를 겨냥해 "가짜 민주당 후보가 진짜인 것처럼 사람들을 현혹하고 있다. 가짜 민주당을 찍으면 국민의힘이 될 수도 있다. 진짜 민주당 후보를 지원해야 한다"고 말했었다. 이에 혁신당은 논평을 내고 '가짜 민주당' 후보는 조국 후보가 아니라 김용남 후보라며 "진짜 범민주진영의 후보, 조 후보를 선택해 달라"라고 강하게 반발했다.