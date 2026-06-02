이재명 대통령, '달러 강제매각' 가짜뉴스에 "반드시 찾아내 엄단"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=최동준

이재명 대통령이 "고의적 허위사실 유포로 사회혼란, 경제피해를 야기하는 행위는 반드시 찾아내 엄단해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 2일 자신의 SNS(소셜미디어) X(엑스·옛 트위터)에 ''달러 강제매각' 가짜뉴스 누가 퍼뜨렸나...경찰 수사 대상 10명 특정'이라는 제목의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "공공에 피해를 입히는 허위사실 유포는 표현의 자유도 아니고 포용의 대상도 아니다"라며 "장난? 놀이라고요? 사람을 죽이고 공동체의 질서와 가치를 파괴하는 것은 장난이나 놀이로 했더라도 엄벌돼야 할 중대범죄인 것과 마찬가지"라고 했다.

이어 "열일하는 경찰 수사팀에 피자라도 보내줘야겠지요"라고 덧붙였다.

이날 기사에는 경찰이 이른바 '정부 달러 강제매각설' 허위 글 유포 사건과 관련해 2명을 추가 입건했다는 내용이 담겼다.

또 경기남부청 사이버수사과는 정부의 달러 강제매각설 관련 허위 글이 담긴 게시글 14건의 캡처 자료를 토대로 관련자들을 조사하고 있다는 내용이다.