시위대 몰려든 중앙선관위....장동혁 "부실선거, 부정선거"

[과천=뉴시스] 조성봉 기자 = 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 시민들이 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 항의하며 진입을 시도하고 있다. 2026.06.04. [email protected] /사진=조성봉

제9회 전국동시지방선거의 '투표 용지 부족 사태'와 관련해 중앙선거관리위원회에 부정선거를 주장하는 시위대가 대거 몰렸다.

4일 뉴시스에 따르면 이날 오전 2시 중앙선관위 앞에는 부정선거를 주장하며 선거 무효를 주장하는 시위대 1000여명(경찰 추산)이 모여 "개표 중단"을 요구하고 있다.

시위대는 "독재 타도", "개표 중단", "선거 무효" 등을 외치며 노태악 선관위원장이 직접 나와 상황을 정리할 것 또한 요구 중이다.

집회를 이끌고 있는 한국사 강사 전한길씨는 "선거가 원천 무효되기 전에는 이곳에서 물러나지 않겠다"며 "6월3일은 제2의 4·19 혁명이자 국민이 만드는 제2의 민주주의 실현의 날로 기록될 것"이라고 말했다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장 또한 "전국 곳곳에서 개표 중단을 외치고 있다. 서울만 무효인 것이 아니다"며 "부실선거, 부정선거 더는 안 된다. 선관위는 말장난하지 말라"고 일갈했다.

앞서 3일 오후 6시20분 기준 서울 송파구 12곳, 강남구 1곳, 광진구 1곳 등 총 14개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다.

동별로는 가락2동, 잠실2동, 잠실4동, 잠실7동, 문정2동, 청담동, 구의3동 등이다.

이날 0시 기준 500여명이 모였던 시위대는 시간이 지날 수록 참여자가 늘면서 현재 1000명까지 운집한 것으로 파악됐다.

경찰은 만일의 사태에 대비해 기동대 등 260여명을 투입했으나 시위대가 늘어남에 따라 투입 경력을 늘릴 방침이다.

한편 잠실7동 투표소에도 투표함 반출을 막는 인파 300여명이 모여 선관위와 대치하고 있다.