한동훈·조국 엇갈린 운명… 정계 지각변동 본격화 전망

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 4일 경기도 평택시 선거사무소에서 선거 패배를 인정하고 있다. /사진=뉴시스

6·3 국회의원 재보궐선거가 여야 잠룡의 희비를 극명하게 갈랐다. 한동훈 부산북갑 국회의원 당선인은 무소속이라는 악조건을 뚫고 원내 입성에 성공하며 보수진영 차기 구도의 핵심변수로 떠올랐다. 반면 조국 조국혁신당 대표는 경기평택을에서 3위에 그치며 정치적 재도약 구상에 제동이 걸렸다.

한 당선인의 승리는 정치에 입문한 이후 처음 입후보한 선거에서 거둔 첫 승리다. 더구나 국민의힘 후보와 더불어민주당 후보를 모두 상대해야 하는 3자 구도였다. 소속정당의 조직지원 없이 대권 주자급 인지도와 개인팬덤, 현장밀착 행보로 열세를 뒤집었다는 점에서 정치적 상징성이 작지 않다.

한 당선인은 당선 소감에서 "북구를 발전시키고 보수를 재건하고 이재명정권의 폭주를 제어해 대한민국의 균형추를 맞추겠다"고 밝혔다. 원내에 입성한 후 한 당선인의 행보에 따라 국민의힘 내부노선 투쟁과 보수재편 논의가 한층 거세질 수 있다는 전망이 나온다.

조 대표는 경기평택을 재선거에 출마해 여의도 복귀와 정치적 재기를 동시에 노렸지만 유의동 국민의힘 후보, 김용남 민주당 후보에게 밀려 3위에 그쳤다. 민주당과 혁신당이 단일화 대신 경쟁을 벌이면서 범여권 표심이 분산했고 결과적으로 보수 후보에게 어부지리 승리를 안겼다는 책임론을 피하기 어려운 상황이다.

조 대표는 낙선한 뒤 "이번 결과는 저 조국의 실패이지 여러분이 제게 투영한 비전과 가치가 틀린 것은 아니다"라며 "범진보진영을 지지하신 국민들께 크나큰 실망과 아픔을 드렸다. 고개 숙여 죄송하다"고 밝혔다. 조 대표는 이날 당대표직도 내려놨다. 조 대표는 SNS(소셜미디어)에 "저는 잠시 멈추지만 동지들은 당당하게 직진해달라"며 "한 번의 전투에서 졌다고 전쟁을 포기하는 법은 없다. 자신을 성찰하고 담금질하면서 다음을 준비하겠다"고 썼다.

이번 패배는 혁신당의 진로에도 부담이다. 2024년 총선에서 비례대표 12석을 얻으며 등장한 혁신당은 조 대표의 원내복귀를 반등 카드로 삼으려 했지만 독자생존과 민주당과의 관계설정을 동시에 고민해야 하는 처지에 놓였다는 평가다.