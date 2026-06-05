시진핑, 김정은 초청으로 7년만에 북한 방문…다시 밀착하는 북중

[서울=뉴시스] 북한 조선중앙TV는 지난 4일 김정은 국무위원장이 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 '북중 정상회담'을 했다고 5일 보도했다. 사진은 김 위원장과 시 주석이 악수하는 모습. (사진=조선중앙TV 캡쳐) 2025.09.05. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=류현주

북한이 5일 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 방북한다고 밝혔다. 시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 7년 만이다.

조선중앙통신은 이날 "조선로동당 총비서, 조선민주주의인민공화국(북한) 국무위원장 김정은동지의 초엉에 의해 중국공산단 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 8일-9일 북한을 국가방문하게 된다"고 보도했다.

이날 중국 관영 신화통신도 중국공산당 중앙대외연락부 대변인의 발표를 통해 시 주석의 북한 방문 일정을 전했다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 7년 만이다. 북중 양측은 그간 불화설이 이는 등 관계가 소원해졌다는 관측이 지속 제기됐다. 하지만 지난해 중국 베이징에서 열린 전승절 일정에 김 위원장이 직접 참석하며 양국 관계의 회복이 이뤄지기 시작했다.

특히 지난 4월 왕이 중국 외교부장이 6년7개월 만에 북한을 찾아 김 위원장을 예방하면서 시 주석의 방북 일정을 조율한 것이 아니냐는 관측도 제기됐다. 또 최근 중국 베이징과 평양을 오가는 중국 항공사의 항공편 기종이 확대 변경되거나, 평양 내 김일성광장 내 구조물이 설치되는 등 시 주석의 방북이 임박했다는 정황이 전해지기도 했다.

김 위원장과 시 주석이 약 9개월 만에 북한에서 다시 만나 북중관계의 공고함을 과시할 것으로 보인다. 특히 올해는 중조우호협력호조조약(북중우호조약) 체결 65주년으로, 사회주의권 국가들이 중시하는 정주년(5·10년 단위로 꺾어지는 해)이기도 해 양측의 대대적 홍보가 이뤄질 것으로 전망된다.

한편, 시 주석은 지난달 베이징에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가졌다. 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 베이징 방문을 통해 중러 정상회담도 잇따라 진행했다.

특히 중국과 러시아는 지난달 20일 베이징 정상회담에서 북한 두만강을 통한 동해 진출 협의를 추진하는 데 합의했다. 북한도 포함된 3자 협의로 북한을 동북아 물류와 전략 구조에 다시 연결하려는 움직임으로 해석됐다.