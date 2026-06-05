투표용지 사태 만 이틀만에 고개숙인 노태악 "변명 여지 없다, 사퇴할 것"

[과천=뉴시스] 최진석 기자 = 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기 과천 중앙선거관리위원회 과천청사에서 대국민 사과문 발표에 앞서 인사하고 있다. 2026.06.05. [email protected] /사진=최진석

노태악 중앙선거관리위원장이 5일 6·3 지방선거에서 발생한 초유의 투표용지 부족 사태의 책임을 지고 사의를 표명했다. 노 위원장은 "결과에 따라 책임져야 할 일이 있다면 결코 회피하지 않겠다"고 했다.

노 위원장은 5일 오후 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 대국민 사과문을 발표하며 이같이 밝혔다. 투표용지 부족 사태가 처음 불거지기 시작한 지난 3일 오후 5시께로부터 만 이틀 가량이 지난 시점이었다.

노 위원장은 "6월 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거 시 일부 지역의 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 국민께 심려를 끼쳐 송구스러운 마음을 금할 길이 없다"고 했다.

이어 "오늘 송파구선거관리위원회의 개표를 끝으로 이번 지방선거는 모두 마무리됐다. 투표 참여로 보여주신 지방자치에 대한 국민의 높은 관심과 적극적인 의사표시를 투표용지 부족 사태로 손상시켰다"고 했다.

그러면서 "선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손하여 선거 과정에 대한 불신으로 이어지고 있는 상황에 대하여 중앙선거관리위원장으로서 참담함과 함께 무한한 책임감을 느낀다"고 했다.

노 위원장은 " 참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없다"고 했다.

이어 " 다시는 이런 일이 재발하지 않도록, 가능한 신속하게 진상규명위원회를 설치하겠다"며 "투표용지 부족 사태가 발생하게 된 근본적인 원인과 문제점, 대응 과정을 파악하고 재발 방지를 위한 개선방안 등을 마련하여 모든 결과를 소상히 밝히겠다"고 했다.

또 노 위원장은 "앞으로 진상규명위원회의 활동이 객관적이고 철저하게 이루어질 수 있도록 진상규명위원회의 위원들은 모두 외부전문가로 구성하여 운영하겠다"고 했다.

노 위원장은 "국회 차원의 국정조사 등 이번 사태에 관한 선거관리위원회의 책임을 확인하는 모든 절차에 성실하게 임하고, 이후 그 결과에 따라 책임져야 할 일이 있다면 결코 회피하지 않을 것"이라고 했다.

아울러 "허철훈 사무총장은 사무처의 수장으로서 이번 사태에 대한 책임을 지겠다고 사의를 표명했다"며 "이 모든 사태에 대한 책임을 통감하면서, 저 역시 중앙선거관리위원장 직에서 물러나겠다"고 했다.