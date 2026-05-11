"짧은 옷 입고 눈물"...'웃찾사' 출신 개그우먼도 시의원 출마

개그우먼 출신 성남시의원 더불어민주당 비례대표 후보 박민영. /사진=박민영 후보 페이스북

6·3 지방선거에 출마한 이색 이력의 후보들이 화제다.

이번 지방 선거에서 경기 성남시의원 비례대표에 출마한 박민영(39) 더불어민주당 후보는 SBS 12기 공채 개그우먼 출신으로, 활동명 '민채은'으로도 잘 알려졌다.

박 후보는 2014년부터 SBS 코미디 프로그램 '웃찾사' 코너 '극과 극 - 섹시와 보이시'에서 개그우먼 박진주와 호흡을 맞췄다.

SBS 코미디 프로그램 '웃찾사'에서 활동 당시 박민영 후보의 모습. /사진=유튜브 채널 '근황올림픽' 캡처

개그우먼으로 활동하다 '웃찾사' 폐지 후 MBC 드라마 '전생에 웬수들'에 출연하며 잠시 배우로도 활동했으며, 온라인 라이브 방송 쇼호스트로도 활동했다.

박 후보는 연세대학교 정경·창업대학원에서 정치학 석사 학위를 취득했으며, 민주당 전국여성위원회 부위원장을 맡으며 이번 지방선거 출마를 준비해온 것으로 알려졌다.

앞서 2022년 유튜브 채널 '근황올림픽'에 출연한 박민영은 "('섹시와 보이시' 활동 당시) 옷이 타이트 하고 짧았다. 스타일리스트가 준비해주는 건데 '뜨려고 작정했다'는 반응이 있었다. 그런 시선이 반복되니 힘들었다"고 털어놨다. 그러면서 "그때는 '그만두고 싶다' 싶었다. 무대 뒤에서 울고 바로 무대에 오른 적도 있었다"고 회상했다.

경기 성남시의원 비례대표에 출마한 박민영 후보가 2022년 유튜브 채널 '근황올림픽'에 출연해 SBS 코미디 프로그램 '웃찾사' 활동 당시 고충을 털어놓는 모습./사진=유튜브 채널 '근황올림픽' 캡처

이어 "제가 성형을 한 적이 없기 때문에 볼륨이 좀 있게 나오려면 과해야 했다. 그래서 양말, 휴지도 많이 넣었다. '이럴 바에는 그냥 수술하러 갈 걸 내가 왜 이러고 있지?' 자괴감이 들더라"라며 "누워있으면 방송에 못 나가니까 생계가 끊기기 때문에 수술할 시간도 없었다"고 말했다.

이번 지방선거에는 체육계 인사들도 출사표를 던졌다. 2023년까지 전남 드래곤즈에서 활약한 프로축구 골키퍼 출신 임민혁(32) 민주당 후보는 경북도의원 선거에, 현역 경륜 선수인 문현진(39) 개혁신당 후보는 경남 김해시의원에 출사표를 던졌다.