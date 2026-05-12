'일베' 자막 쓴 직원 배제에도 팬들 반발…"노진혁·기아에 사과는?"

프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널 영상 자막이 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소'(일베) 관련 표현을 연상시킨다는 의혹이 제기됐다. 구단 측은 결국 사과했다. /사진=유튜브 채널 'Giants TV' 갈무리

프로야구 롯데 자이언츠 유튜브 채널 '자이언츠TV'가 채널 영상 자막에 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트 저장소(일베)에서 사용하는 표현을 쓴 것에 사과하고 해당 업무 담당자를 배제 조치했다.

자이언츠TV는 지난 11일 유튜브 계정 내 게시물을 통해 "금일 업로드된 영상으로 인해 불쾌감과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 "해당 업무를 담당한 대행사 직원에 대해서는 즉각적인 업무 배제 조치를 진행했다"고 밝혔다.

이어 "향후 동일한 사안이 재발하지 않도록 콘텐츠 제작 및 검수 전 과정에 있어 더욱 세심하게 관리하고 점검하겠다"며 "팬 여러분의 기대와 신뢰에 부응할 수 있도록 신중하고 책임감 있는 모습으로 노력하겠다"고 덧붙였다.

논란이 된 영상은 지난 10일 부산 사직구장에서 열린 KIA(기아) 타이거즈 경기에서 롯데 덕아웃 모습을 담고 있다. 당시 윤동희가 안타를 치자 선수들이 박수를 보내며 환호했다.

여기에는 내야수 노진혁도 있었는데 영상 편집자는 그의 유니폼에 써진 이름에 '무한 박수'라는 자막을 삽입했다. 이 때문에 노진혁 이름 첫 글자 '노'와 '무한 박수'가 합쳐진 '노무한 박수'로 읽힌다. 여기서 '노무'는 일베 이용자들이 고(故) 노무현 전 대통령을 비하할 때 쓰는 표현이다.

이에 야구팬들을 비롯해 누리꾼들은 "의도적인 표현 아니냐"며 강하게 반발했다. 특히 노진혁이 광주 출신인데다 상대 팀이 광주를 연고로 한 기아였다는 점에서 논란은 더 컸다.

프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널 영상 자막이 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소'(일베) 관련 표현을 연상시킨다는 의혹이 제기됐다. 구단 측은 결국 사과했다. /사진=유튜브 채널 'Giants TV' 갈무리

문제가 커지자 자이언츠TV 측은 영상을 수정 후 다시 올렸고 이후에도 팬들 반발이 거세자 뒤늦게 사과했다. 하지만 팬들은 대행사 계약 해지와 함께 노진혁, 기아 타이거즈 구단에 대한 직접적인 사과가 빠졌다고 여전히 반발하고 있다.

자이언츠TV 채널 영상에는 "상대 팀이나 노진혁 선수에 대해선 사과가 없다", "업무 배제가 아니라 해고와 계약 해지가 필요하다", "구단 이미지까지 실추시킨 만큼 민사 책임도 물어야 한다", "팬들을 부끄럽게 만들지 말라" 등 댓글이 달리고 있다.

롯데 자이언츠는 최근 대만 스프링캠프 도박 사건과 팬 비하 발언 논란 등 각종 구설에 잇따라 휘말리며 경기 외적인 문제로 잡음이 끊이지 않고 있다.