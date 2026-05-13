[오늘 날씨] 맑은 날씨에 낮 최고 28도…미세먼지 '좋음'

수요일인 13일 전국이 맑은 가운데 일부 지역은 낮 최고기온이 28도까지 오르겠다. /사진=뉴시스

수요일인 오늘(13일) 전국이 맑은 가운데 일부 지역은 낮 최고기온이 28도까지 오르겠다.

13일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 12~16도, 낮 최고기온은 21~28도로 예보됐다. 이는 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온이다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 14도 △인천 13도 △춘천 13도 △강릉 15도 △대전 14도 △대구 14도 △전주 13도 △광주 14도 △부산 15도 △제주 15도 등이다.

예상 낮 최고기온은 △서울 25도 △인천 22도 △춘천 26도 △강릉 24도 △대전 26도 △대구 27도 △전주 26도 △광주 27도 △부산 22도 △제주 21도 등이다.

전국은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 다만 강원 산지는 오후부터 구름이 많아지겠고, 오후 3~6시 사이에 5㎜ 미만의 비가 내리는 지역이 있겠다.

고기압 영향권에 들어가면서 맑은 날씨가 나타나겠다. 이 때문에 낮에는 기온이 오르겠으나 밤에 복사냉각 영향으로 기온이 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어질 수 있다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다. 일부 중서부 지역은 대기 정체 영향으로 오전에 미세먼지가 다소 축적될 수 있겠으나 오후부터 대기 확산이 원활해져 농도가 낮아질 것으로 예상된다.