"한번 만나면 10만원, 데이트 비용 때문에 이별"...여성이 2배 많다, 왜?

2030 세대 10명 중 7명은 데이트 비용에 부담을 느끼는 것으로 나타났다. 비용 부담으로 실제 연인과 헤어진 경험이 있는 비율은 여성이 남성의 2배였다. 기사 이해를 돕기 위한 사진./사진=게티이미지뱅크

2030 세대 10명 중 7명은 데이트 비용에 부담을 느끼는 것으로 나타났다. 비용 부담으로 실제 연인과 헤어진 경험이 있는 비율은 여성이 남성의 2배였다.

15일 소셜데이팅 앱 위피 운영사 엔라이즈가 2030 남녀 회원 1485명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 약 70%가 최근 1~2년 사이 데이트 비용 부담이 늘었다고 답했다. 성별로 보면 남성 47.1%, 여성 50.5%였다.

2030 세대가 생각하는 이상적인 데이트 비용과 현실 사이 괴리도 컸다. 이들이 1회 데이트 비용으로 가장 적절하다고 생각하는 금액대는 '3만~5만원'(남성 42%·여성 39.1%)이었으나 실제 지출 비용은 '5만~10만원'(남성 52.5%·여성 52.7%)으로 2배가량 높게 나타났다.

특히 여성들이 데이트 비용에 더 부담을 느꼈다. '데이트 비용 때문에 연애를 포기한 경험이 있다'는 응답은 여성(38.6%)이 남성(29.5%)보다 높았다.

'비용 부담을 줄이기 위해 실제 연인과 헤어졌다'고 답한 비율도 여성(17.9%)이 남성(8.6%)의 2배 이상으로 조사됐다. 데이트 비용 부담이 남성에게만 집중된 문제라는 기존 인식과 달리 최근에는 2030 여성들도 관계 유지 과정에서 경제적·감정적 부담을 느끼고 있다는 분석이다.

비용 분담 방식에 대해서도 성별 차이가 있었다. 남성은 '상황에 따라 유연하게 계산하는 방식'(40%)을, 여성은 '장소마다 번갈아 계산하는 방식'(40.8%)을 가장 선호했다.

전체 금액을 절반씩 나누는 이른바 '기계적 반반 계산'을 선호하는 비율은 남성 11.2%, 여성 5.4%에 그쳐 공통으로 낮게 나타났다.

데이트 비용을 줄이기 위한 현실적인 대안으로는 '집에서 보내는 시간 늘리기'라는 응답이 가장 많았다. '데이트 횟수 줄이기'가 뒤를 이었다.

부담스러운 비용에도 불구하고 연애를 지속하는 이유는 '관계의 가치'였다. 남녀 모두 응답자 절반 이상이 연애를 이어가는 이유에 대해 '상대가 좋아서'라고 답했다. 이어 △비용보다 관계가 중요해서 △서로 부담을 나누고 있어서 등 순으로 조사됐다.