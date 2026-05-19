5.18 재단 홈피에 디도스 공격 계속…스타벅스 '탱크데이'와 관계?

스타벅스가 5.18을 맞아 실시한 '탱크데이' 이벤트가 논란을 빚고 있는 가운데 5·18기념재단 홈페이지가 악성코드의 공격을 받고 있는 것으로 나타났다/사진=뉴스1

스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 이른바 '탱크데이' 행사를 진행해 논란인 가운데 5·18 기념재단 홈페이지가 디도스(DDoS·분산서비스거부) 추정 공격을 받았다.

19일 뉴시스에 따르면 이날 오전 11시30분부터 출처 불명의 IP 주소들이 5·18 기념재단 홈페이지를 대상으로 디도스 공격을 벌이고 있다. 여러 IP가 반복적으로 재단 홈페이지에 접속하면서 서버를 마비시키고 있다.

재단은 스타벅스 '탱크데이' 행사 논란에 대한 비판 보도자료가 게시된 전날부터 이러한 공격이 가해지고 있는 것으로 파악했다. 이에 재단은 현재 반복 접속이 확인되는 IP 주소를 차단하는 등 대응에 나섰다.

재단이 디도스 공격을 받은 건 이번이 처음이 아니다. 재단은 지난해 12·12 반란과 관련한 비판 보도자료를 냈을 때도 같은 공격을 받았다.

재단 관계자는 "5·18과 관련한 특정한 날이나 이슈가 있을 때면 이 같은 공격이 종종 발생한다"며 "현재 접속 기록과 트래픽 양상 등을 면밀히 살펴보고 있다"고 밝혔다.

스타벅스는 5·18 당일인 전날 텀블러 판매 광고를 진행하며 홍보용 문구로 '탱크데이'라는 문구를 삽입했다. 이벤트 페이지에는 '책상에 탁!'이라는 문구도 썼다.

'탱크'는 5·18민주화운동 과정에서 장갑차 등 군 장비를 투입해 시민들을 유혈 진압한 전두환 신군부를 연상시킨다는 점에서 비난이 쇄도했다. 또 '책상에 탁!' 문구는 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부가 발표한 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"는 내용이 연상된다는 지적을 받았다.