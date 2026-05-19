[내일 날씨] 전국 흐리고 비…수도권 30~80㎜·제주 100㎜↑

수요일인 20일 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 30도 안팎 초여름 더위가 한풀 꺾일 전망이다. /사진=뉴스1

수요일인 내일(20일)은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 특히 중부지방과 남해안, 제주도 산지를 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

19일 기상청에 따르면 다음 날은 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향으로 충남권과 남부지방을 시작으로 전국에 비가 내리겠다. 비는 21일 오후까지 계속될 전망이다.

21일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 30~80㎜, 강원동해안·산지 50~100㎜, 강원내륙과 대전·세종 등 충청권 30~80㎜, 제주도 30~80㎜, 광주·전남과 전북, 부산·울산·경남과 대구·경북, 울릉도·독도 20~60㎜ 수준이다.

인천·경기 서해안과 서해5도엔 100㎜ 이상 내리는 곳이 있겠으며 강원산지에 150㎜ 이상, 충남 북부 서해안에 100㎜ 이상, 제주 산지와 남부 중산간은 각각 120㎜, 100㎜ 이상 많은 비가 예보됐다.

아침 최저기온은 15~19도, 낮 최고기온은 18~23도로 평년(최저 10~15도, 최고 22~26도)과 비슷한 수준을 보이겠다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 19도 △인천 19도 △춘천 17도 △강릉 18도 △대전 18도 △대구 17도 △전주 19도 △광주 19도 △부산 18도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 20도 △인천 21도 △춘천 20도 △강릉 20도 △대전 19도 △대구 19도 △전주 22도 △광주 22도 △부산 21도 △제주 24도로 예상된다.

미세먼지는 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다. 오존 농도는 '보통'으로 전망된다.