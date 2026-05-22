[내일 날씨] 전국 흐리고 곳곳 빗방울…미세먼지 '좋음'

토요일인 23일은 전국이 대체로 흐린 가운데 부산·울산 등 일부 지역에 5㎜ 미만 비가 내리겠다. /사진=뉴스1

토요일인 내일(23일)은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에서 비가 내리겠다.

22일 기상청에 따르면 내일은 동해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나 오전부터 낮 사이 북쪽을 지나는 약한 기압골의 영향을 받겠다.

새벽부터 오전 사이 부산·울산과 경북 동해안에 다시 비가 내리겠고, 강원 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에 오전 중 가끔 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서해5도 5~10㎜, 그 밖의 지역 5㎜ 미만이다.

아침 최저기온은 10~16도, 낮 최고기온은 18~24도로 평년(최저 10~16도, 최고 22~27도)과 비슷하겠다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 15도 △인천 16도 △춘천 12도 △강릉 13도 △대전 14도 △대구 14도 △전주 14도 △광주 14도 △부산 16도 △제주 16도다.

낮 최고기온은 △서울 23도 △인천 22도 △춘천 22도 △강릉 19도 △대전 23도 △대구 22도 △전주 24도 △광주 24도 △부산 22도 △제주 22도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역 '좋음'으로 예상된다.