"오늘 전국에 물폭탄"...짧은 시간에 돌풍·폭우, 최대 300㎜ 쏟아진다

오는 27일까지 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예상되는 가운데 침수와 산사태 등에 각별한 주의가 요구된다. /사진=뉴스1

오는 27일까지 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예상되는 가운데 침수와 산사태 등에 각별한 주의가 요구된다.

26일 기상청 등에 따르면 이날부터 오는 27일까지 전국에 많은 비가 내리겠다. 예상 강수량은 수도권 30∼100㎜, 강원 30∼80㎜, 대전·세종·충남·충북 30∼80㎜, 전북·대구·경북 30∼80㎜ 등이다.

광주·전남에는 200㎜ 이상의 비가 예보됐다. 제주 산지에는 최대 300㎜에 달하는 폭우가 내릴 것으로 예상된다. 전남 해안과 지리산 부근에는 80~150㎜ 비가 내리겠다.

짧은 시간에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 강수가 예보되면서 폭우로 인한 피해가 우려된다. 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있어 접근이나 야영을 자제하고 하천변 산책로나 지하차도 등도 출입을 자제해야 한다.

농경지 침수와 농수로 범람에 대비하고 산악 지역은 토사 유출, 산사태, 축대 붕괴 등의 가능성도 크다. 운전 시 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄럽거나 침수되는 지역이 있을 수 있어 교통안전에 대비해야 한다.

산림청은 지난 25일 오후부터 부산, 광주, 울산, 전남, 경남 지역에 산사태 위기 경보를 '주의' 단계로 상향 발령했다. 서울 등 12개 시·도는 기존의 '관심' 단계를 유지한다. 주의 단계는 산사태 발생 가능성이 있어 대비가 필요한 상황에 발령한다.

행정안전부는 같은날 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 대책회의를 열고, 전국 호우 대비 상황과 기관별 대응 태세를 점검했다.