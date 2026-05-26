전국에 최대 100㎜ 많은 비…사흘간 계속 내린다

전국에 많은 비가 예보된 가운데 돌풍과 천둥·번개까지 동반할 것으로 예상돼 안전관리에 유의해야 한다. /사진=뉴스1

전국에 많은 비가 예보된 가운데 돌풍과 천둥·번개까지 동반할 것으로 예상돼 안전관리에 유의해야 한다.

26일 기상청에 따르면 오는 28일까지 전국에 비가 내리겠다. 당분간 아침 기온은 평년(11~16도)과 비슷하거나 조금 높겠고, 낮 기온은 평년(22~27도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

26~27일 예상 강수량은 △서울·인천·경기 10~60㎜ △강원 10~60㎜ △대전·세종·충남·충북 10~60㎜ △광주·전남 30~80㎜ △전북 20~60㎜ △부산·울산·경남 50~100㎜ △대구·경북 10~60㎜ △제주 50~100㎜ 등이다.

오는 28일 예상 강수량은 △수도권 5㎜ 안팎 △강원 5㎜ 안팎△대전·세종·충남 5㎜ 안팎 △광주·전남·전북 5㎜ 안팎 등이다.

비가 내리는 지역에선 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 남부 지방과 제주도를 중심으로 매우 강한 비가 쏟아지겠으나 안전에 주의해야 한다.

강풍특보가 발효된 제주 산지에는 27일 새벽까지 순간풍속 시속 90㎞ 이상의 매우 강한 바람이 불겠다. 제주도와 전남 해안, 경남 서부 남해안 등에도 차차 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.