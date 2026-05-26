'TSMC 효과' 대만 증시, 인도 제치고 시총 세계5위…한국은?

대만 증시가 인공지능(AI) 투자 붐을 타고 시가총액 기준으로 인도를 제치고 세계 5위로 올라섰다.

블룸버그 집계에 따르면 25일 기준 대만 증시 시가총액은 4조9500억달러(약 7471조원)까지 불어나면서 인도 증시(4조9200억달러)를 넘어섰다. 미국, 중국 본토, 일본, 홍콩에 이어 세계에서 5번째로 큰 규모다.

대만 증시를 견인하는 건 세계 최대 반도체 파운드리 기업 TSMC다. TSMC는 대만 증시 벤치마크인 가권지수의 42% 이상 점유율을 차지한다. 올해 세계적인 AI 투자 붐을 타고 TSMC 주가는 49% 급등했다. 가권지수도 48% 넘게 올랐다.

대만 금융당국의 새로운 투자 규정도 TSMC에 유리하게 작용하고 있다. 지난달 대만 금융당국은 초대형주에 대한 국내 펀드의 단일 종목 투자 한도를 순자산의 10%에서 25%로 상향 조절해 TSMC에 대한 추가 투자를 허용했다.

반면 인도는 이란 전쟁 여파로 직격탄을 맞았다. 에너지 수입 의존도가 큰 상황에서 국제유가 급등으로 성장 전망에 먹구름이 낀 탓이다. 인도 증시 벤치마크인 센섹스지수는 올해 10% 넘게 떨어졌다.

미국 자산운용사 프랭클린 템플턴의 이핑랴오 펀드매니저는 블룸버그에 "대만의 시총 증가는 근본적으로 AI 투자 사이클의 중심에 있는 하드웨어 기술 업종에 대한 높은 비중을 반영한 결과"라면서 "하드웨어 기술에 대한 비중이 제한적인 시장은 대만이나 한국처럼 비중이 높은 시장에 점점 존재감을 빼앗기고 있다"고 분석했다.

한편 한국 증시는 지난 7일 캐나다를 제치고 시가총액 세계 7위에 오른 걸로 집계되고 있다. 삼성전자(300,750원 ▲8,250 +2.82%), SK하이닉스(2,071,000원 ▲130,000 +6.7%) 등 인공지능(AI) 및 반도체 종목 강세가 시장을 견인하고 있단 평가다.