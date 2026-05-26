이준석 "광주시민은 개혁신당 믿어줬다…올곧은 대안 될 것"

[서울=뉴시스] 고승민 기자 = 이준석 개혁신당 대선 후보가 4일 광주 국립 5.18민주묘지를 방문, 편지를 두고 있다. (사진=이준석 캠프 제공) 2025.05.04. [email protected] *재판매 및 DB 금지

이준석 개혁신당 대표가 "완전히 다른 색채와 다른 생각으로 광주를 발전시킬 개혁신당에 소중한 한 표를 부탁드린다"고 밝혔다.

이 대표는 26일 오후 광주 동구에서 열린 청년 간담회에서 "광주는 지금까지 (더불어민주당을) 대안할 경쟁이라고 할 만한 경쟁이 없었다"며 이같이 밝혔다.

이 대표는 간담회에 참석한 청년들에 조국혁신당과 진보당을 거론하며 "민주당의 2중대적 성격을 가진 정당들이 광주에서 정치하며 자신들이 대안이라고 이야기해왔지만 (그들의 주장대로) 광주의 경제나 정치 문화가 잘 돌아가고 있다고 보느냐"고 질문했다.

그러면서 "다양성이 결여된 정치는 무한한 문제를 야기한다. 민주당·조국혁신당·진보당 등이 무슨 차이가 있는지 잘 모르겠다"며 "초록은 동색이라고 비슷하게 느껴지는 정강 정책과 공약들을 가지고 있는 것 같다"고 말했다.

이 대표는 "광주의 발전 방향에 대해 선명하게 다른 접근을 가진 개혁신당을 선택해주시면 어떨까 한다"며 "개혁신당은 다른 보수정당이나 국민의힘과 다르게 5·18광주민주화운동 문제에 있어서도 적극성을 가지고 임해온 정당"이라고 했다.

이 대표는 "아주 몰상식한 일부가 개혁신당을 비하하고 조롱하는 듯한 공연을 했지만 광주 시민들은 저희를 믿어주고 오히려 그들을 타박해 줬다"며 "개혁신당은 지금까지의 노력을 계속 이어 나가 광주에 정말 올곧고 바른 색깔의 대안이 되겠다"고 했다.

이민희 개혁신당 광주 광산구의원 후보는 "진보당은 호남의 양 날개라는 슬로건을 걸고 더불어민주당과 함께 호남의 한쪽 날개가 되겠다고 한다"며 "눈치를 봐야 하는 날개는 독자적으로 날 수 없다"고 밝혔다.

박진우 개혁신당 광주 동구의원 후보는 조국혁신당을 향해 "광주 시민들이 진짜 원하는 대안은 민주당 밑에서 이쁨받으려는 둘째 아들이 아니다"라며 "결국 민주당으로 돌아갈 시한부 정당이 어떻게 민주당이 대안이 될 수 있다고 광주에서 이야기하고 있는지 잘 모르겠다"고 말했다.