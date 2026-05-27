머니투데이 오프라인 헤드라인-27일자

[종합]

미지의 영역 '3000조' 카운트다운

30만전자·200만닉스 '팔팔한' 코스피 최고치

고개숙인 정용진 "모든 책임은 제게"

'대상' BTS '"4관왕' 케데헌…K팝, 美 AMA 휩쓸었다

여유만만…"연내 1만피 간다, 반도체·AI 주도주 랠리 지속"

[스페이스X, 세기의 IPO]

의결권 85% 장악하고…머스크, 인류 최초 '조만장자' 된다

투자·납품사 넘어…우주항공산업계 전방위 '불' 뿜는다

[오피니언]

어느 판다지 드라마의 역사 인식

'판도라 상자' 연 삼전 노조

[the300 지방선거 D-7]

"한국형 핵잠 1번함, 2030년대 중반 진수"

오늘은 부산 내일은 강원…보수 위기에 뜬 선거의 여왕

[국제]

'우라늄 처리' 한발 물러선 트럼프…종전협상 물꼬 트이나

[산업]

새 캐시카우 터졌다…LG전자 전장 '잭팟'

이번엔 부산서…'아미' 호황 이어간다

불붙은 페인트값에…이제야 빛보는 재활용

[금융]

은행권 1조?…커지는 '포용금융' 청구서

[바이오]

응급산모 골든타임 수호, 진료체계 손본다

[유니콘팩토리]

테니스 친구 매칭…美 코트까지 '강서브'

[ICT·과학]

대포폰 될라…알뜰폰 77% 보안인증·심사

[건설·부동산]

비거주 稅혜탹 논란…'상생임대 특례' 기로

[사회]

안전 점검중 상판 와르르…3명 숨졌다

[정책사회·문화]

'先지원→後투자' 서울시 청년정책 새판

[증권]

"자본 들인만큼 버는 美 AI 기술주, 더 뛸것"