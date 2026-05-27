"전라도 갈 땐 여권 대신"…홈쇼핑서 지역 비하, 담당자 "몰랐다"

홈쇼핑 채널에서 일부 온라인 커뮤니티에서 사용되는 지역 혐오 용어를 사용한 것이 밝혀졌다. /사진= H홈쇼핑이 공식 유튜브 채널 영상, JTBC '사건반장'

홈쇼핑 채널에서 일부 온라인 커뮤니티에서 사용되는 지역 혐오 용어를 사용한 것이 논란이 됐다.

지난 26일 JTBC '사건반장'은 H홈쇼핑이 공식 유튜브 채널과 인스타그램 등 SNS(소셜미디어)에 올린 문구가 지역 비하 논란에 휩싸였다고 보도했다.

최근 H홈쇼핑 공식 유튜브 채널에는 충청·전라·경상·강원 지역 여행 명소를 소개하는 콘텐츠가 공개됐다.

콘텐츠 소개 담당자는 전라도 광주와 담양권 여행지를 소개하며 화면에 '여권 챙기지 말고 숟갈 챙겨라잉'이라는 문구를 넣었다. 인스타그램에도 '전라도 4끼 여행 나만 믿고 따라와'라는 콘텐츠에 '전라도 여행 갈 땐 여권 대신 수저 챙기세요'라는 글을 적기도 했다.

해당 표현은 일간베스트 저장소(일베) 등 일부 극우 커뮤니티에서 지역 비하 표현으로 사용되는 것으로 알려졌다. 전라도를 한국이 아닌 다른 나라에 빗댄 표현이라는 것.

비슷한 사례로 2020년 안경현 SBS 스포츠 야구 해설위원이 "가방에 항상 여권이 있다. 광주 가려고"라는 발언해 물의를 일으킨 바 있다. 당시 안 해설위원은 "여권이라는 단어가 지역 비하의 의미를 내포하고 있을 것이라고는 생각하지 못했다. 어울리지 않는 웃음으로 불편함을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 사과했다.

홈쇼핑 채널에서 일부 온라인 커뮤니티에서 사용되는 지역 혐오 용어를 사용한 것이 밝혀졌다. /사진= H홈쇼핑이 공식 유튜브 채널 영상, JTBC '사건반장'

H홈쇼핑 측은 '사건반장'을 통해 "전남도청 공식 블로그의 '이국적인 전남 여행지' 홍보 글에서 문구를 차용한 것"이라고 해명했다.

이어 "유류할증료 상승으로 인해 해외가 아닌 국내 여행을 추천하는 콘텐츠였다"며 "자연스럽게 '여권'이라는 표현을 사용한 것"이라고 부연했다.

H홈쇼핑 측은 "담당자들은 해당 문구가 지역 비하 표현으로 쓰인다는 사실을 전혀 몰랐다"고 강조했다.

현재 SNS에 올라왔던 해당 영상은 삭제된 상태다.

일부 누리꾼들은 "호남 혐오 발언이 마케팅으로 사용되니 무섭다"는 반응을 보이고 있다.