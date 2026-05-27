삼전 노조위원장 연봉 9억?..."트럼프보다 돈 더 번다" SNS '발칵'

최승호 삼성전자 노조위원장과 한미 양국 대통령 연봉을 비교한 글이 온라인상에서 화제를 모으고 있다. /사진=스레드 캡처

최승호 삼성전자 노조위원장과 한미 양국 대통령 연봉을 비교한 글이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

26일 스레드 등 SNS(소셜미디어)에는 '2026년 대한민국 주요 인물 연봉'이라는 제목의 이미지가 확산했다. 이미지를 보면 최 위원장과 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 신현송 한국은행 총재, 도널드 트럼프 미국 대통령 연봉이 순위별로 나열돼 있다.

최 위원장 연봉은 약 9억원으로 전체 1위를 기록했다. 2위 트럼프 대통령(40만달러·약 6억원)보다 3억원이 많은 액수다. 그다음은 신 총재(3억5000만원), 이 대통령(2억6000만원), 이재용 회장(0원) 순이다. 이 회장은 2017년부터 9년째 무보수 경영을 이어가며 회사에서 급여를 받지 않고 있다.

트럼프 대통령 보수는 미국 연방법에 따라, 신 총재와 이 대통령 보수는 공무원 보수 규정에 따라 각각 산정한 것으로 보인다.

지난 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다. /사진=뉴시스

이를 두고 댓글창에서는 "노조위원장이 미국 대통령보다 더 번다", "기업 총수보다 노조위원장이 돈을 더 받는 게 말이 되나" 등 반응이 이어졌다.

다만 최 위원장의 연봉 9억원은 과장된 액수에 가깝다는 분석이 나온다. 성과급과 상여금을 최대치로 가정해 추산한 금액을 반영한 것으로, 실제 금액과 상당한 차이가 있을 가능성이 있다.

삼성전자 노사 간 2026년 임금교섭 잠정 합의안에 따르면 반도체(DS) 부문 메모리사업부 직원은 연봉 1억원 기준 6억원 규모 자사주 수령이 예상된다.

최 위원장은 여기에 노조위원장 직책 수당까지 받는다. 삼성전자 노조 규약(제48조 직책수당)에는 집행부 직책 수당으로 조합비 10%를 집행할 수 있고, 집행 인원이 8명 이하일 경우 수당 재원을 조합비 5% 이내로 둘 수 있다는 내용이 담겨 있다.