[내일 날씨] 전국 곳곳 '5㎜ 안팎' 약한 비…서울 낮 최고 26도

목요일인 내일(28일) 곳에 따라 비가 내리겠으나 소강상태를 보이는 곳이 많겠다./사진=뉴시스

목요일인 내일(28일) 곳에 따라 비가 내리겠으나 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

기상청은 27일 "다음 날은 오전까지 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받다가 오후부터 중국 북부지방에서 남쪽으로 이동하는 고기압 가장자리에 들겠다"고 예보했다.

내일 새벽부터 낮 사이에는 중부지방과 전라권, 경상권 내력, 제주도에 비 소식이 들어있다. 예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원도, 대전·세종·충남, 대구 등 대부분 지역에서 5㎜ 안팎이며 제주도는 5㎜ 미만으로 전망된다.

기온은 평년과 비슷하거나 높겠다. 내일 아침 최저기온은 16~20도를, 낮 최고기온은 22~30도를 오르내리겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 20도 △춘천 17도 △강릉 17도 △대전 19도 △대구 18도 △전주 19도 △광주 18도 △부산 19도 △제주 19도다.

낮 최고기온은 △서울 26도 △인천 24도 △춘천 26도 △강릉 26도 △대전 26도 △대구 27도 △전주 26도 △광주 26도 △부산 24도 △제주 23도로 예상된다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준이 예상된다.