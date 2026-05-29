경찰, '서소문 고가차도 붕괴사고' 서울시·공사업체 압수수색

28일 오전 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장이 통제되고 있다./사진=뉴시스.

서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고를 수사 중인 경찰이 서울시와 공사 업체에 대한 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 29일 오전 9시쯤부터 서울시 도시기반시설본부, 공사 원청업체와 하청업체의 본사·현장사무실 등 7곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

이번 압수수색에는 광역범죄수사대 소속 경찰관 33명과 서울지방고용노동청 근로감독관 등 20명을 포함한 총 53명이 투입됐다.

경찰 관계자는 "압수수색을 통해 확보한 자료를 면밀히 분석하겠다"며 "사고의 원인과 책임소재를 명확히 규명하는 등 엄정하게 수사하겠다"고 밝혔다.

앞서 서울청은 백승언 광역수사대장을 팀장으로 하는 50여명 규모의 전담수사팀을 편성했다. 전담팀은 서울청 광역범죄수사대 중대재해수사2계 등 3개팀, 서울청 과학수사팀, 관할경찰서 형사팀 등으로 구성됐다.

지난 26일 오후 2시33분쯤 서울 서대문구 미근동 서소문고가도로 철거 현장에서 상판이 무너져 내리는 사고가 발생했다. 이 사고로 작업자 등 3명이 사망하고 3명이 다쳤다.